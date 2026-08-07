CONSUMO
Alerta alimentaria por fragmentos de vidrio en tarros de confituras y miel vendidos en España
AESAN recomienda no consumir varios estos tarros de 30 gramos de confitura de fresa, confitura de frambuesa y miel con fecha de consumo preferente 30/06/2028.
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha lanzado una alerta por la posible presencia de fragmentos de vidrio en varios productos de la marca Bonne Maman. El aviso afecta a confituras y miel procedentes de Francia, todas ellas en formato pequeño de 30 gramos y en tarro de vidrio.
La recomendación de AESAN es clara: las personas que tengan en casa alguno de los productos incluidos en la alerta deben abstenerse de consumirlos. La incidencia fue comunicada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información tras una notificación de las autoridades sanitarias de Cantabria, según recoge la información difundida este viernes.
Los productos afectados
La alerta afecta a productos de la marca Bonne Maman con fecha de consumo preferente 30/06/2028. Estos son los lotes comunicados:
Confitura de fresa 30 g
- Marca: Bonne Maman
- Formato: tarro de vidrio
- Lotes: K154, K155 y K156
- Fecha de consumo preferente: 30/06/2028
- Peso: 30 g
- Conservación: temperatura ambiente
Confitura de frambuesa 30 g
- Marca: Bonne Maman
- Formato: tarro de vidrio
- Lote: K154
- Fecha de consumo preferente: 30/06/2028
- Peso: 30 g
- Conservación: temperatura ambiente
Miel 30 g
- Marca: Bonne Maman
- Formato: tarro de vidrio
- Lote: K157
- Fecha de consumo preferente: 30/06/2028
- Peso: 30 g
- Conservación: temperatura ambiente
Qué hacer si tienes uno de estos tarros en casa
AESAN pide no consumir los productos incluidos en la alerta. La clave está en revisar bien el nombre del producto, el lote y la fecha de consumo preferente, ya que el aviso no afecta a todos los productos de la marca, sino a las referencias concretas comunicadas.
La información facilitada señala que la incidencia procede del autocontrol de la propia empresa fabricante, que comunicó el problema a las autoridades competentes para evitar que se pusieran a disposición de la población alimentos no seguros.
En caso de tener alguno de estos lotes, lo recomendable es conservar el envase y seguir las indicaciones del establecimiento donde se adquirió o de los canales oficiales de seguridad alimentaria. La advertencia principal, en cualquier caso, es no consumirlos.
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