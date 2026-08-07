Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crisis de Ceuta: presión sobre ItaliaAyudas AgriculturaMultas San VicentePrincipales fabricantes calzadoMercados de Alicante límites hosteleríaEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

CONSUMO

Alerta alimentaria por fragmentos de vidrio en tarros de confituras y miel vendidos en España

AESAN recomienda no consumir varios estos tarros de 30 gramos de confitura de fresa, confitura de frambuesa y miel con fecha de consumo preferente 30/06/2028.

Alerta alimentaria por tarros de Bonne Maman: piden no consumir varios lotes por posible presencia de vidrio

Alerta alimentaria por tarros de Bonne Maman: piden no consumir varios lotes por posible presencia de vidrio / INFORMACIÓN

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
C. Suena

C. Suena

Alicante

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha lanzado una alerta por la posible presencia de fragmentos de vidrio en varios productos de la marca Bonne Maman. El aviso afecta a confituras y miel procedentes de Francia, todas ellas en formato pequeño de 30 gramos y en tarro de vidrio.

La recomendación de AESAN es clara: las personas que tengan en casa alguno de los productos incluidos en la alerta deben abstenerse de consumirlos. La incidencia fue comunicada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información tras una notificación de las autoridades sanitarias de Cantabria, según recoge la información difundida este viernes.

Los productos afectados

La alerta afecta a productos de la marca Bonne Maman con fecha de consumo preferente 30/06/2028. Estos son los lotes comunicados:

Confitura de fresa 30 g

  • Marca: Bonne Maman
  • Formato: tarro de vidrio
  • Lotes: K154, K155 y K156
  • Fecha de consumo preferente: 30/06/2028
  • Peso: 30 g
  • Conservación: temperatura ambiente

Confitura de frambuesa 30 g

  • Marca: Bonne Maman
  • Formato: tarro de vidrio
  • Lote: K154
  • Fecha de consumo preferente: 30/06/2028
  • Peso: 30 g
  • Conservación: temperatura ambiente

Miel 30 g

  • Marca: Bonne Maman
  • Formato: tarro de vidrio
  • Lote: K157
  • Fecha de consumo preferente: 30/06/2028
  • Peso: 30 g
  • Conservación: temperatura ambiente

Qué hacer si tienes uno de estos tarros en casa

AESAN pide no consumir los productos incluidos en la alerta. La clave está en revisar bien el nombre del producto, el lote y la fecha de consumo preferente, ya que el aviso no afecta a todos los productos de la marca, sino a las referencias concretas comunicadas.

La información facilitada señala que la incidencia procede del autocontrol de la propia empresa fabricante, que comunicó el problema a las autoridades competentes para evitar que se pusieran a disposición de la población alimentos no seguros.

Noticias relacionadas

En caso de tener alguno de estos lotes, lo recomendable es conservar el envase y seguir las indicaciones del establecimiento donde se adquirió o de los canales oficiales de seguridad alimentaria. La advertencia principal, en cualquier caso, es no consumirlos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cazan a 120 conductores por exceso de velocidad en solo 40 minutos en una calle de San Vicente
  2. Una tecnológica de Alicante alerta de que el asalto a Ceuta organizado por las mafias para el 15 de agosto será en lancha
  3. Agricultura subvenciona a siete municipios de Alicante para arreglar caminos y deja fuera a 32 por falta de presupuesto
  4. Interceptadas 11 personas tras llegar en patera a la cala del Tío Ximo de Benidorm
  5. El tiempo en Alicante según Aemet: las temperaturas suben y el bochorno se hará notar en la Vega Baja
  6. La Audiencia Nacional exculpa de nuevo a la CHS de los daños por la rotura de la mota del río Segura en Almoradí en la dana de 2019
  7. Torrevieja fulmina el Desfile de Verano del 15 de agosto para evitar el colapso del centro del casco urbano
  8. La Cámara de Alicante tendrá que hacer frente a un nuevo agujero económico para acometer el derribo de Panoramis

Algas, sobrecostes y patos muertos: el fiasco de Trump en el Estanque Reflectante de Washington

Algas, sobrecostes y patos muertos: el fiasco de Trump en el Estanque Reflectante de Washington

Hace 50 años en Alicante. Del 2 al 8 de agosto de 1976: Nacía un niño cada hora

Así ha sido la mascletà de Nadal Martí este sábado en Elche

La mascletà de pirotecnia Nadal Martí de este sábado en Elche, en imágenes

La mascletà de pirotecnia Nadal Martí de este sábado en Elche, en imágenes

Miguel Benito, abogado: "Si tu empresa no cumple con sus obligaciones laborales, tienes derecho a autodespedirte con paro e indemnización"

Miguel Benito, abogado: "Si tu empresa no cumple con sus obligaciones laborales, tienes derecho a autodespedirte con paro e indemnización"

El Hércules mima a Oriol Soldevila

Cortada la línea de tren Madrid-Extremadura tras el arrollamiento mortal de una persona en Talavera (Toledo)

Cortada la línea de tren Madrid-Extremadura tras el arrollamiento mortal de una persona en Talavera (Toledo)

Toñín, delantero del Hércules: "Veo un grupo muy bueno para hacer cosas importantes"

Toñín, delantero del Hércules: "Veo un grupo muy bueno para hacer cosas importantes"
Tracking Pixel Contents