Ahogamiento
Una anciana de 97 años muere ahogada en una piscina particular de Plans de Sió (Lleida)
Se trata de la décima víctima mortal en piscinas desde que el pasado 15 de junio arrancó la campaña de baño en Cataluña
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
EFE
Una anciana de 97 años de edad falleció anoche ahogada en una piscina particular de Plans de Sió (Lleida). Según ha informado este sábado Protección Civil en un comunicado, el teléfono de emergencias 112 recibió a las 20.30 horas de anoche el aviso sobre este accidente.
Cuando los efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) llegaron al lugar, no pudieron salvar la vida a la mujer, de 97 años y nacionalidad española, según Protección Civil.
Se trata de la décima víctima mortal en piscinas desde que el pasado 15 de junio arrancó la campaña de baño en Cataluña, donde una treintena de personas han resultado heridas por ahogamiento en piscinas, en su mayoría menores de edad.
Fuente: El Periódico
- Cazan a 120 conductores por exceso de velocidad en solo 40 minutos en una calle de San Vicente
- Una tecnológica de Alicante alerta de que el asalto a Ceuta organizado por las mafias para el 15 de agosto será en lancha
- Agricultura subvenciona a siete municipios de Alicante para arreglar caminos y deja fuera a 32 por falta de presupuesto
- Interceptadas 11 personas tras llegar en patera a la cala del Tío Ximo de Benidorm
- El tiempo en Alicante según Aemet: las temperaturas suben y el bochorno se hará notar en la Vega Baja
- La Audiencia Nacional exculpa de nuevo a la CHS de los daños por la rotura de la mota del río Segura en Almoradí en la dana de 2019
- Torrevieja fulmina el Desfile de Verano del 15 de agosto para evitar el colapso del centro del casco urbano
- La Cámara de Alicante tendrá que hacer frente a un nuevo agujero económico para acometer el derribo de Panoramis