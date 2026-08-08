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Última hora y actualidad sobre los incendios en España
Trabajo con maquinaria pesada y con drones toda la noche en el incendio de Niebla (Huelva)
El incendio que afecta a Niebla, en Huelva, presenta actualmente una situación de "extrema complejidad" por los cambios de viento, mientras que el otro foco que se originó ayer en el término municipal onubense de Villablanca está ya extinguido y se mantiene controlado el fuego de Senet (Lleida).
Siga aquí la última hora de los fuegos forestales, en directo.
Fuente: El Periódico
El servicio sanitario extraordinario en Ceuta realiza 901 asistencias en últimas 24 horas
El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) ha registrado 901 asistencias sanitarias en Ceuta entre las 09:00 horas del viernes y las 09:00 horas de este sábado, en un dispositivo extraordinario activado ante la llegada de personas procedentes de Marruecos, mientras el sistema sanitario de la ciudad afronta una elevada presión asistencial.
De las 901 atenciones, 391 corresponden a la actividad ordinaria de Atención Primaria y Especializada, mientras que otras 510 se han realizado en los dispositivos extraordinarios desplegados en la playa del Trampolín y en los accesos a Urgencias del Hospital Universitario.
En concreto, el dispositivo de apoyo a Cruz Roja en la playa del Trampolín ha contabilizado 417 asistencias, mientras que el refuerzo instalado en los accesos al Hospital Universitario ha atendido a otras 93 personas.
Además, se han efectuado 48 traslados en ambulancia y 23 ortopantomografías.
Los equipos de extinción afrontan dos horas "vitales" en Tírig
Con el Puesto de Mando Avanzado (PMA) ya establecido en el municipio de Tírig, los equipos de extinción que trabajan desde ayer en los incendios forestales declarados en Castellón trabajan especialmente en Tírig, donde la situación reviste mayor dificultad, y las próximas dos horas serán "vitales" para trabajar con los medios aéreos.
Así lo ha explicado desde el PMA la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, al explicar la información que ha comunicado a las autoridades el director de la extinción.
Los equipos de extinción afrontan dos horas "vitales" en Tírig para trabajar con aéreos
Con el Puesto de Mando Avanzado (PMA) ya establecido en el municipio de Tírig, los equipos de extinción que trabajan desde ayer en los incendios forestales declarados en Castellón trabajan especialmente en Tírig, donde la situación reviste mayor dificultad, y las próximas dos horas serán "vitales" para trabajar con los medios aéreos.
Así lo ha explicado desde el PMA la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, al explicar la información que ha comunicado a las autoridades el director de la extinción.
Veinte medios aéreos, 275 efectivos y 94 vehículos luchan contra el incendio de Huelva
Un total de 20 medios aéreos, 275 efectivos y 94 vehículos en tierra trabajan en las labores de extinción del incendio forestal de Niebla (Huelva), que ya afecta a 4.000 hectáreas y mantiene desalojadas a 70 personas.
En sus redes sociales, el Infoca ha informado de que, desde el aire trabajan un helicóptero ligero, seis semipesados, uno pesado y uno de mando, a los que se han unido dos aviones de carga en tierra, cuatro anfibios ligeros y tres aeronaves anfibias de Tipo 1 diseñadas cargar entre 5.500 y 6.000 litros de agua en pocos segundos directamente de ríos, embalses o del mar sin necesidad de aterrizar.
Sara Aagesen visitará este domingo la zona del incendio forestal de Niebla (Huelva)
La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, visitará este domingo el Puesto de Mando Avanzado del incendio de Niebla (Huelva), para comprobar cómo evolucionan los trabajos de extinción.
En un comunicado, el Ministerio ha informado de que la ministra se reunirá con los responsables de los dispositivos de emergencias y de coordinación que trabajan en las zonas afectadas por el incendio.
El incendio, que se inició este viernes, sigue sin control, con el trabajo de más de 400 efectivos en tierra y hasta 20 medios aéreos, y ya ha afectado a unas 4.000 hectáreas.
El incendio de Huelva sigue sin control y supera las 4.000 hectáreas calcinadas
La meteorología sigue complicando las labores de extinción del incendio de Niebla (Huelva). El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha informado sobre la situación del fuego sobre el terreno tras una noche "sumamente difícil e intensa". Además, ha lamentado que las perspectivas "no son buenas", precisamente por la climatología y los continuos cambios de viento, Hasta ahora, ha señalado, las llamas han calcinado más de 4.000 hectáreas de terreno y el incendio sigue activo en nivel 2 de la fase de emergencia del Plan Infoca, lo que implica que se han incorporado personal y vehículos de de la Unidad Militar de Emergencias del Ministerio de Defensa. (Seguir leyendo)
El mando se mueve a Tírig al controlar el fuego en Culla y mejorar en Serra d'en Galceran
Un total de 200 efectivos terrestres y 17 medios aéreos trabajan en los incendios forestales declarados ayer en Castellón, que habrían sido ocasionados a causa de rayos y centran sus esfuerzos en Tírig, después de haber mejorado la situación en la Serra d'en Galceran y haberse dado por controlado el foco de Culla.
Así lo han manifestado el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, tras la reunión del cecopi celebrada en el Puesto de Mando Avanzado (PMA), situado en Serra d'en Galceran pero que se está desplazando hasta Tírig junto a los medios aéreos.
Diez medios aéreos y 215 bomberos se incorporan al incendio de Niebla (Huelva)
Un total de diez medios aéreos y 215 bomberos forestales se han incorporado a las labores de extinción del incendio forestal que afecta a un paraje de Niebla (Huelva), que sigue sin control y está provocando una nube de humo visible desde buena parte de la provincia.
En sus redes sociales, el Plan Infoca ha informado de que, con el amanecer, se han enviado a la zona cinco helicópteros y cinco aviones, con 215 efectivos en tierra, 79 vehículos, una unidad médica, una meteorológica, una meteorológica y un módulo de mando, además de siete buldócer que trabajan para intentar perimetrar el fuego.
Además, la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha derivado a 60 efectivos, que trabajan con 15 vehículos, para la puesta en macha de maquinaria pesada o el reconocimiento mediante drones de zonas afectadas.
Estabilizado un incendio declarado en Plasencia esta madrugada
El Plan Infoex, dependiente de la Junta de Extremadura, ha dado por estabilizado un incendio que se había declarado esta madrugada en Plasencia.
Según han informado a través de sus redes sociales, el incendio se ha iniciado a la 01.00 horas y ha obligado a declarar el nivel 1 de peligrosidad por posible afección a infraestructuras y proximidad al casco urbano.
Un mes después del incendio de Almería que causó 14 muertos: Los afectados piden ayuda
Este domingo se cumple un mes del inicio del incendio forestal de Los Gallardos (Almería), que dejó 14 muertos y 5.200 hectáreas quemadas, una tragedia ante la que la sociedad civil ha decidido dar un paso al frente con la creación del Grupo de Trabajo sobre el fuego en Bédar (Almería) para ayudar a los afectados.
Su objetivo es canalizar las demandas vecinales, esclarecer la gestión de la emergencia y evitar que el desastre se repita.
Gerardo Vázquez, abogado británico-español y residente en la bautizada como 'zona cero', es uno de los doce integrantes de este equipo técnico y, en declaraciones a EFE quiere dejar claro que los "verdaderos protagonistas de todo esto son los muertos y las familias".
Aunque el Juzgado de Instrucción ha comenzado a ofrecer acciones legales a los allegados para personarse en la causa, desde el colectivo ciudadano advierten de la profunda vulnerabilidad en la que se encuentran los afectados.
"Echamos de menos más ayuda, especialmente apoyo psicológico y práctico. Hay gente que está muy afectada a nivel traumático. Hay verdaderos dramas", lamenta Vázquez en declaraciones a EFE.
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