Aire acondicionado por la noche: cómo ponerlo bien para dormir fresco sin resfriarte ni gastar de más

Las últimas noches en Alicante están siendo especialmente difíciles para dormir. El calor no desaparece cuando se pone el sol, la humedad aumenta la sensación de bochorno y muchas viviendas acumulan temperatura durante todo el día. En esas condiciones, abrir la ventana ya no siempre basta: el aire entra caliente, el dormitorio no baja de grados y el descanso se convierte en una lucha contra las sábanas, el sudor y los despertares constantes.

La situación no es aislada. AEMET ha situado julio de 2026 como el mes más cálido y seco de su serie histórica en España, y en la Comunidad Valenciana se han sucedido noches cálidas, humedad elevada y sensación de bochorno en distintos puntos del territorio. Por eso, el aire acondicionado se ha convertido en un aliado imprescindible para muchas familias alicantinas. El problema es que usarlo mal por la noche puede provocar sequedad, molestias de garganta, sensación de resfriado y una factura eléctrica más alta.

Truco para dormir con aire acondicionado

El truco para dormir con aire acondicionado no consiste en ponerlo a 18 grados y dejarlo funcionando hasta la mañana. De hecho, ese es uno de los errores más habituales. El IDAE recuerda que una temperatura de 26 grados o superior, con ropa adecuada, puede ser suficiente para mantener el confort en una vivienda, y advierte de que poner el termostato más bajo de lo normal no enfría la casa más rápido, sino que puede generar un enfriamiento excesivo y un gasto innecesario. Para dormir, lo más razonable es buscar una temperatura estable, moderada y sin chorros directos sobre el cuerpo.

Preparar la habitación

La primera regla es preparar la habitación antes de acostarse. Si la vivienda ha acumulado mucho calor durante el día, conviene cerrar persianas y cortinas en las horas de más sol y ventilar solo cuando el exterior esté más fresco. El propio IDAE recomienda abrir las ventanas por la noche o a primera hora de la mañana para aprovechar las horas más frescas. En Alicante, donde la humedad puede hacer que la noche siga siendo pegajosa, la idea es combinar ventilación natural cuando sea posible y aire acondicionado cuando la habitación ya no baja por sí sola.

Modo noche

La segunda regla es usar el modo noche o “sleep” si el aparato lo tiene. Este modo está pensado para dormir porque reduce la potencia, suaviza el ruido y evita que la estancia se enfríe demasiado durante la madrugada, cuando el cuerpo necesita menos refrigeración. Muchos equipos elevan progresivamente la temperatura de consigna después de las primeras horas, lo que permite mantener una sensación agradable sin forzar el compresor toda la noche. También ayuda programar un temporizador: por ejemplo, encender el aire un rato antes de acostarse y dejarlo una o dos horas más, en lugar de mantenerlo encendido sin control hasta el amanecer.

Aire indirecto

La tercera regla es evitar que el aire dé directamente en la cama. Dormir con el chorro apuntando a la cara, al cuello o al pecho puede provocar sequedad, irritación de garganta, congestión o molestias musculares, aunque no sea el aire acondicionado en sí el que “resfríe”. Lo ideal es orientar las lamas hacia arriba o hacia una pared, cerrar la puerta del dormitorio para conservar el frío y, si se tiene ventilador de techo o de pie, usarlo a baja potencia para repartir mejor el aire. Así se puede subir uno o dos grados el termostato y mantener la misma sensación de frescor con menos consumo.

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La cuarta regla es cuidar la humedad y el mantenimiento. Si el aparato tiene modo deshumidificación, puede ser útil en noches de bochorno porque reduce la sensación pegajosa sin enfriar en exceso. Además, los filtros deben estar limpios: un filtro sucio reduce el caudal, empeora la calidad del aire, puede provocar malos olores y obliga al equipo a trabajar más. También conviene no dormir con puertas y ventanas abiertas mientras el aire está funcionando, porque entra calor y humedad de forma constante y el aparato nunca termina de estabilizar la temperatura.