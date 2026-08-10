El incendio de Niebla es ya uno de los más devastadores de los últimos años en Andalucía

Más de 8.000 hectáreas afectadas y 474 personas desalojadas. El incendio forestal que sigue sin control en Niebla (Huelva) es uno de los más devastadores de Andalucía en los últimos años en cuanto a superficie, aunque el de Los Gallardos en Almería -declarado el pasado julio- sigue siendo el más trágico, ya que se llevó por delante la vida de 14 personas.

Mientras tanto, el más extenso del siglo XXI en cuanto a hectáreas fue el de Minas de Riotinto, en 2004, que llegó a las casi 35.000 afectadas y que acabó con dos personas fallecidas en su vehículo.

Sierra Bermeja, un antes y un después

El acontecido en Sierra Bermeja (Málaga) en 2021 fue el primer gran incendio de sexta generación y marcó un antes y un después por su comportamiento pirocumulular (creó su propio clima), lo que impidió durante días el ataque directo de los medios. Se cobró la vida de un bombero forestal de 44 años que trabajaba en primera línea de fuego para contener las llamas en Estepona.

El de Las Peñuelas-Moguer de 2017 afectó a una superficie de 10.340 hectáreas totales (8.486 hectáreas de alto valor forestal, de las cuales el 80% estaban dentro de los límites del espacio natural protegido de Doñana) y mantuvo en vilo a la comunidad, aunque no hubo que lamentar fallecidos.

Niebla, un fuego que ha ido a más

La evolución del fuego en suelo onubense ha ido a más en los últimos días desde que se declarara el incendio el pasado jueves. La noche del viernes y el sábado fueron momentos especialmente difíciles, ya que la situación climatológica impulsó la expansión de las llamas. Los cambios de viento y la baja humedad no ayudaron al amplio dispositivo desplegado en el terreno, con miembros del Plan Infoca y de la UME. A última hora de este domingo permanecía e activada la fase de emergencia, situación operativa 2, del Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía.

605 profesionales profesionales, 178 medios materiales y hasta 26 medios aéreos han centrado sus esfuerzos en evitar que el fuego llegue a poblaciones del entorno y de que el viento no haga saltar las llamas a la provincia de Sevilla.

La jornada comenzaba con algo más de optimismo que en días previos -una sensación que compartían el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, y la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen-, aunque con prudencia porque el viento seguía causando estragos entre los equipos de extinción.

Los trabajos del domingo se centraban precisamente en dos líneas de defensa para luchar contra las llamas. La primera se situaba en la zona más norte del incendio, mientras que la segunda fue desplegada en la margen izquierda del río Tinto con el objetivo de frenar una posible propagación hacia el este, hacia Pata del Caballo y la provincia de Sevilla si el incendio cruza el cauce.

"Es un incendio imprevisible, peligroso y complejo"

En una comparecencia pública ya entrada la noche del domingo, Sanz explicaba que la estrategia es consolidar entre la madrugada y la mañana de este lunes una línea de defensa en el norte del incendio con el objetivo de proteger las poblaciones desalojadas para que, una vez resuelto eso, puedan centrarse los esfuerzos en la zona este.

"Confiamos en poder tener avance, pero en este tipo de incendios uno pierde la seguridad de lo que puede ocurrir, porque son tanto los cambios de viento, son tantas las circunstancias que provocan los focos secundarios, son tan complejos los fenómenos convectivos que pueden generar una distorsión del comportamiento del incendio, que lo convierten en un escenario imprevisible y, aunque trabajamos con esa confianza, somos conscientes de que es tan difícil, tan complejo y tan duro y peligroso, que, lógicamente, tenemos que estar preparados para cualquier situación", ha advertido Sanz.

No hay más desalojados

En lo que se refiere a las personas desalojadas, este domingo permanecían alejadas de sus viviendas 474 personas: 283 de Berrocal, 20 de Membrillo Alto, 73 de El Pozuelo, 14 de Marigenta, 21 de Raboconejo y Caballón, dos de Tumbalejo, 42 de La Florida, Las Arenas y los invernaderos próximos, otras cinco de Las Arenas y las siete evacuadas en la mañana de este domingo.

Los dos términos municipales más afectados son los de Niebla y Valverde del Camino y el centro de acogida de la Cruz Roja que ha dado servicio a 27 de las personas desalojadas se ha situado en el teatro de Zalamea.

Fuente: El Correo de Andalucía