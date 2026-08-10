Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Aviso naranja tormentasAccidente Castell de l'OllaMuere hamaca La VilaEstafa drogas DoloresEclipseEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Óbito

Muere Rafael Romero, padre de la actriz Blanca Romero, tras una delicada enfermedad

La actriz y modelo asturiana se despide de su progenitor tras una delicada situación de salud que ha mantenido en vilo a la familia

Blanca Romero.

Blanca Romero. / EUROPA PRESS

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EP

MADRID

Días de profundo dolor para Blanca Romero y toda su familia. Rafael Romero, padre de la actriz y modelo asturiana, ha fallecido este domingo después de atravesar en los últimos meses una delicada situación de salud que había mantenido en vilo a sus seres queridos. La noticia supone un duro golpe para Blanca, especialmente después de haber acompañado muy de cerca a su progenitor durante esta complicada etapa.

En los últimos meses,había estado especialmente pendiente de la salud de su padre. La propia actriz no dudaba en sincerarse sobre la situación que atravesaban y reconocía que estaban viviendo un momento complicado. En este contexto, visitar a su padre en Asturias se había convertido en una prioridad para ella, aprovechando cada oportunidad para estar a su lado y compartir con él unos momentos que ahora adquieren un significado todavía más especial.

La relación entre Blanca y su padre siempre ha estado marcada por un fuerte vínculo familiar. Rafael era una figura fundamental dentro de esa familia asturiana a la que la intérprete permanece profundamente unida, y Blanca ha dejado en numerosas ocasiones entrever el enorme cariño y admiración que sentía por él.

Noticias relacionadas

Ahora, Blanca afronta una de las pérdidas más dolorosas de su vida arropada por los suyos. El último adiós a Rafael Romero tendrá lugar en el Tanatorio Gijón-Cabueñes, donde permanece instalada la capilla ardiente. Tanto el velatorio como la posterior incineración se celebrarán en la intimidad, tal y como ha querido la familia en estos momentos de profundo dolor.

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents