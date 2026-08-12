Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El tiempo hoyPlazas MIR AlicanteHogueras y racósReordenación RabasaMuertes por calorEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Ciencia, logística y curiosidades

El trivial definitivo del eclipse: 20 preguntas para poner a prueba cuánto sabes del fenómeno astronómico del siglo

Un eclipse solar, en una imagen de archivo.

Un eclipse solar, en una imagen de archivo. / Shutterstock

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Valentina Raffio

Barcelona

Hace justo cuatro años que en EL PERIÓDICO publicamos la primera noticia sobre la llegada del "eclipse del siglo" de este 12 de agosto y de las otras dos conjunciones cósmicas previstas en los próximos años en el ya bautizado como "trío ibérico de eclipses". Desde entonces, hemos hablado largo y tendido de este fenómeno, de lo especial que será para España presenciar algo así tras más 114 años de espera, de su belleza cósmica, de las increíbles historias que han dejado este tipo de fenómenos en el país, de todos los proyectos científicos que se han puesto en marcha para aprovechar su brillo, de cómo observarlo de forma segura y, sobre todo, de cómo disfrutarlo en todo su esplendor desde la franja de totalidad o, en general, desde cualquier punto del país.

Hemos hablado mucho del eclipse, sí. ¿Pero realmente sabes todo lo que hay que saber para disfrutar de este evento en todo su esplendor y, ya de paso, presumir de algunos datos curiosos sobre este evento? Responde a estas 20 preguntas en el trivial definitivo del eclipse del siglo.

Trivial del eclipse

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere una turista británica de 66 años tras estrellarse contra las rocas mientras hacía parasailing en Benidorm
  2. Orihuela pagará 16 viajes diarios de una furgoneta lanzadera para que bañistas de Campoamor cubran los 360 metros y el desnivel hasta su playa
  3. ¿Se podrá ver el eclipse en Alicante? La Aemet aclara si habrá nubes a la hora del fenómeno
  4. La montaña rusa del tiempo en agosto: de los 45 grados de bochorno a las lluvias en la provincia de Alicante
  5. Benidorm mantiene cerradas al baño las calas del Tío Ximo y la Almadrava tras un vertido de aguas residuales al mar
  6. Aire acondicionado por la noche: cómo ponerlo bien para dormir fresco sin resfriarte ni gastar de más
  7. El gobierno de Barcala prohíbe los racós-discoteca para las Hogueras de 2027 tras la presión de las críticas
  8. Renfe paralizará nueve días la circulación por tren en Elche y desplegará 1.130 autobuses como alternativa

La Comisión Europea anuncia 2 millones de euros en ayudas para las comunidades afectadas por el terremoto en Colombia

La Comisión Europea anuncia 2 millones de euros en ayudas para las comunidades afectadas por el terremoto en Colombia

Cuatro detenidos en Benidorm y San Vicente por estafar 383.000 € con facturas falsas de palés

Cuatro detenidos en Benidorm y San Vicente por estafar 383.000 € con facturas falsas de palés

Muere un joven de 25 años tras ser apuñalado en una vivienda en Málaga

Muere un joven de 25 años tras ser apuñalado en una vivienda en Málaga

La creación de empresas registra su mejor junio en 19 años, con 11.153 nuevas sociedades, un 1,7% más

La creación de empresas registra su mejor junio en 19 años, con 11.153 nuevas sociedades, un 1,7% más

El cambio climático añadirá más de cuatro horas de calor extremo a los días calurosos

El cambio climático añadirá más de cuatro horas de calor extremo a los días calurosos

El eclipse llega a Alicante con calor intenso: hasta 41 grados de sensación térmica y cielos poco nubosos

El eclipse llega a Alicante con calor intenso: hasta 41 grados de sensación térmica y cielos poco nubosos

Los unicornios sí existen

Los unicornios sí existen

Si tienes cucarachas en casa, esto es lo que realmente significa y qué debes hacer

Si tienes cucarachas en casa, esto es lo que realmente significa y qué debes hacer
Tracking Pixel Contents