Ya está en vigor el nuevo reglamento europeo de envases: así funcionará el pago de 10 céntimos por botellas y latas

Comprar una botella de agua, un refresco o una lata de bebida empezará a cambiar en España con el nuevo reglamento europeo de envases. La norma ya se aplica con carácter general desde este 12 de agosto de 2026 y abre la puerta a un sistema que afectará directamente al bolsillo del consumidor: pagar una pequeña fianza por determinados envases y recuperarla después al devolverlos vacíos.

El cambio más llamativo es el de los 10 céntimos por envase. La idea es sencilla: al comprar una bebida en determinados formatos de un solo uso, el cliente abonará un depósito añadido al precio del producto. Ese dinero no se pierde. Se recuperará cuando el consumidor entregue el envase vacío en los puntos habilitados para su devolución.

No es una subida de precio: es una fianza

El sistema funciona como una especie de depósito. El consumidor paga el producto y, además, una pequeña cantidad asociada al envase. Cuando devuelve la botella o la lata, recupera esos 10 céntimos.

La medida afectará a determinados envases de bebidas, especialmente botellas de plástico y latas metálicas de un solo uso, dentro del objetivo europeo de elevar la recogida separada de estos residuos. La Unión Europea fija para los Estados miembros la meta de recoger separadamente al menos el 90% de las botellas de plástico y latas metálicas de bebidas de un solo uso.

En la práctica, el consumidor tendrá que acostumbrarse a no tirar estos envases directamente a la basura o al contenedor, sino a guardarlos para devolverlos y recuperar el importe.

¿Dónde se devolverán los envases?

El nuevo sistema permitirá devolver los envases vacíos en los puntos habilitados. La devolución podrá hacerse mediante máquinas automáticas o de forma manual en establecimientos adheridos, según cómo se concrete la implantación.

Una de las claves es que el consumidor no tendrá que devolver necesariamente el envase en el mismo lugar donde lo compró. El objetivo es facilitar que botellas y latas vuelvan al circuito de recogida y no acaben mezcladas con otros residuos.

Eso sí, el cambio no se notará de forma idéntica desde el primer día en todos los comercios. El reglamento europeo empieza a aplicarse ahora, pero muchas obligaciones se desplegarán de forma progresiva y dependerán también de la adaptación nacional y de los sistemas que se habiliten en cada país.

Llevar tu propio vaso o táper

El reglamento no se limita a botellas y latas. También impulsará el uso de recipientes reutilizables en la comida y bebida para llevar. Esto permitirá que el cliente pueda acudir con su propio vaso, taza o táper, siempre que sea adecuado e higiénico, para evitar envases de un solo uso.

La norma busca que bares, cafeterías, restaurantes y establecimientos de comida preparada avancen hacia modelos con menos residuos. En los próximos años será más habitual ver alternativas reutilizables para cafés, bebidas o comida para llevar.

Menos sobres, menos minibotes y menos cajas enormes

El nuevo reglamento europeo también pone el foco en otros envases cotidianos. Entre los cambios previstos está la reducción progresiva de formatos de un solo uso, como algunos sobres monodosis de salsas, azúcar o leche para café, además de los pequeños botes individuales de gel, champú o crema en hoteles.

Otro de los objetivos es acabar con el sobreenvasado. Las compras por internet deberán avanzar hacia paquetes más ajustados al tamaño real del producto, para evitar cajas enormes llenas de material de relleno.

La norma europea pretende que los envases sean más reciclables, que incorporen más material reciclado y que se reduzca el volumen innecesario. No todos estos cambios llegarán al mismo tiempo, pero el calendario marca una transformación progresiva hasta 2030.

Qué tendrá que hacer el consumidor

A corto plazo, el consumidor no tendrá que realizar ningún trámite ni cambiar de golpe todos sus hábitos. El principal cambio será entender que algunos envases tendrán una fianza asociada y que ese dinero podrá recuperarse al devolverlos.

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La escena será cada vez más habitual: comprar una bebida, pagar 10 céntimos por el envase y recuperar esa cantidad al entregarlo vacío. Un gesto pequeño, pero pensado para que botellas y latas dejen de verse como basura y vuelvan al circuito de reutilización y reciclaje.