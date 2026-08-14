Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El tiempo hoyVenta VPPDetenido padre fallecidoMuerto pelea San JuanNiño herido CastallaEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Tráfico

Retenciones en los peajes hacia Francia y varios accidentes en el inicio del fin de semana con mayor viajes del verano

Varios accidentes complican la circulación en la Comunidad Valenciana y Andalucía

Retenciones en los peajes hacia Francia.

Retenciones en los peajes hacia Francia.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Madrid

Las carreteras siguen registrando complicaciones en la tarde de este viernes, cuando se inicia el fin de semana con mayor viajes del verano, especialmente las autopistas que dan acceso a Francia, en Cataluña y el País Vasco, pero también otras de la Comunidad Valenciana y Andalucía, donde se han producido varios accidentes.

En torno a la cinco de la tarde de este viernes, según datos de la Dirección General de Tráfico, la AP-7 en La Junquera (Girona) y la AP-8 en Irún (Gipuzkoa) sufrían retenciones en dirección a Francia.

En otros puntos varios accidentes complican también la circulación: en la A-7 en Godella (Valencia) en dirección a Castellón de la Plana; en la A-70 en Alicante ya hay tráfico en aumento en ambas direcciones, y en Granada, la A-92 a la altura de Alfacar tiene cortado su carril izquierdo en el punto 249 en dirección a Sevilla.

Los conductores que circulen por la A-6 sufrirán también retenciones a su paso por la localidad abulense de Arévalo, en ambas direcciones; mientras que en Valencia se registra tráfico en aumento en la A-3 a la altura de Requena y Siete Aguas, con dirección a Madrid.

También en Málaga, en San Pedro de Alcántara, el tráfico se resiente en la A-7 en dirección a Gibraltar, una situación similar a la que vive Tenerife, en la TF-1 a la altura de Los Cristianos y Guaza, en dirección a Santa Cruz de Tenerife.

Noticias relacionadas

Ya está en marcha el dispositivo especial que Tráfico ha activado a partir de las 15:00 horas de este viernes para este fin de semana del 15 de agosto, en el que coincide el cambio de quincena con las fiestas patronales de muchas localidades de España, y cuando se prevén 5,6 millones de desplazamientos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El comercio de Benidorm alerta de una notable bajada de las compras y pide frenar los “supermercados turísticos”
  2. Fallece en el Hospital General de Alicante el joven de 27 años agredido en una pelea en Playa de San Juan
  3. La empresa de parasailing de Benidorm, “consternada”, asegura que el hombre herido está estable y a punto de recibir el alta
  4. Fin a la 'barra libre' de la ley de Segunda Oportunidad para perdonar las deudas
  5. El fundador de Finetwork y expresidente del Eldense, Pascual Pérez, salda su deuda con Hacienda
  6. Las redes se llenan de memes por el “no eclipse” en Alicante: “Más de 2.000 horas de sol al año y justo hoy se nubla”
  7. La N-332 en Torrevieja en el día de la Marmota: el alcalde vuelve a exigir al ministerio que cumpla su compromiso de desdoblar la carretera
  8. Los bancos de madera 'franquistas' que resisten en un ambulatorio de Alicante

El Hércules protege a un Oriol Soldevila recuperado

El Hércules protege a un Oriol Soldevila recuperado

El Festival de Cine Pequeño de Aspe festeja el cortometraje con un guiño a Kubrick

El Festival de Cine Pequeño de Aspe festeja el cortometraje con un guiño a Kubrick

Barzic renueva con el Elche hasta 2030

Barzic renueva con el Elche hasta 2030

Vecinos de la desembocadura del Barranc d’Els Arcs de Altea alertan del riesgo de inundaciones y exigen una limpieza urgente del cauce

Vecinos de la desembocadura del Barranc d’Els Arcs de Altea alertan del riesgo de inundaciones y exigen una limpieza urgente del cauce

Más gamba blanca y menos cigala: el calentamiento del mar reduce la pesca y altera las especies en Alicante

Más gamba blanca y menos cigala: el calentamiento del mar reduce la pesca y altera las especies en Alicante

El calentamiento del mar reduce la pesca y altera las especies

La Alpujarreña realiza el último disparo del concurso de mascletàs de Elche

Trump pide al Tribunal Supremo que le permita seguir con la construcción del salón de baile de la Casa Blanca

Trump pide al Tribunal Supremo que le permita seguir con la construcción del salón de baile de la Casa Blanca
Tracking Pixel Contents