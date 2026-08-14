Toma nota: esta es la temperatura ideal del aire acondicionado para que enfríe más y gaste menos
Los expertos recomiendan no bajar el mando de golpe y mantener el aire a estos grados para conservar el confort sin disparar la factura
El aire acondicionado se ha convertido en uno de los grandes aliados del verano. Cuando la casa acumula calor durante todo el día, las persianas arden, el dormitorio no baja de temperatura y la humedad hace que cualquier corriente parezca insuficiente, la tentación es siempre la misma: coger el mando, ponerlo a 18 grados y esperar que la habitación se enfríe cuanto antes.
Sin embargo, ese gesto tan habitual no suele ser el más eficaz. Muchas personas piensan que seleccionar una temperatura muy baja hace que el aparato enfríe más rápido, pero en realidad lo que consigue es obligar al equipo a trabajar durante más tiempo y con más esfuerzo. El resultado puede ser una estancia demasiado fría, más consumo eléctrico, mayor desgaste del sistema y una factura más alta a final de mes.
Temperatura recomendada
La temperatura concreta que recomiendan los expertos se mueve, como regla general, entre los 24 y los 26 grados. El IDAE señala que una temperatura de 26 grados o superior, con ropa adecuada, es suficiente para mantener el confort en una vivienda. También recomienda aprovechar las horas más frescas del día para ventilar, especialmente por la noche o a primera hora de la mañana.
La OCU coincide en esa horquilla y recuerda que una temperatura de entre 24 y 26 grados es adecuada para combatir el calor sin que el consumo se dispare. Además, advierte de un punto clave: cada grado que se baja de más puede aumentar el consumo del aparato, como mínimo, alrededor de un 7%. Por eso, pasar de 26 a 22 grados no es un pequeño ajuste sin consecuencias: puede notarse mucho en el recibo si el aire funciona varias horas al día.
Termostato
La clave está en entender que el termostato no funciona como un acelerador. Poner el aire a 18 grados no hace que salga un frío milagrosamente más rápido, sino que marca al equipo un objetivo mucho más difícil de alcanzar. Si la habitación está a 30 grados, el aparato tendrá que trabajar hasta acercarse a esa consigna extrema, aunque con 25 o 26 grados el ambiente ya sea confortable. Por eso, muchos técnicos recomiendan elegir una temperatura estable y dejar que el equipo mantenga el clima, especialmente si se trata de un aparato inverter, diseñado para modular la potencia y evitar arranques bruscos constantes.
Preparar la casa
También ayuda preparar la casa antes de encender el aire. Cerrar persianas y cortinas durante las horas de más sol, evitar que entren corrientes calientes, ventilar cuando la calle esté más fresca y mantener puertas y ventanas cerradas mientras funciona el aparato permite que la temperatura interior se estabilice antes. Si se usa el modo ECO, el ahorro puede ser importante: la OCU señala que este modo puede conseguir alrededor de un 30% de ahorro en el consumo energético. En habitaciones grandes o muy expuestas al sol, un ventilador a baja velocidad puede ayudar a repartir el aire frío y permitir subir uno o dos grados el termostato sin perder sensación de confort.
El mantenimiento también cuenta. Un filtro sucio reduce el caudal de aire, empeora la calidad del ambiente y obliga al equipo a trabajar más. Lo mismo ocurre si la unidad exterior está obstruida por hojas, polvo o muebles que impiden una buena circulación. La temperatura ideal sirve de poco si el aparato no puede respirar bien. Por eso, antes de bajar el mando, conviene comprobar que los filtros están limpios, que el split expulsa aire con fuerza y que la unidad exterior no tiene obstáculos.
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