Última hora y actualidad sobre los incendios en España

El incendio declarado el pasado jueves en Niebla (Huelva) continúa fuera de control y de capacidad de extinción tras cuatro días en activo, mientras se ha estabilizado el de Tírig (Castellón) y se mantienen los desalojos por los fuegos en Peñas de Riglos (Huesca) y Navas de San Antonio (Segovia).

La dificultad para luchar contra el incendio de Niebla, que ya afecta a más de 20.000 hectáreas, radica en la complejidad de la situación meteorológica, marcada por el viento. El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha advertido de que el dispositivo se enfrenta a una "carrera de fondo con obstáculos cada vez más difíciles" y sin "ventanas de oportunidad" meteorológicas.

Mapa de incendios en España.

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Fuente: El Periódico

Evacúan cuatro nuevos municipios tras una reproducción en la cola del incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca) Las autoridades aragonesas han dictado una orden de evacuación para Santa María de La Peña, Triste, La Peña Estación y Yeste por causa de una "reproducción en la cola del incendio" declarado en Las Peñas de Riglos (Huesca), el cual comenzó el pasado lunes, 10 de agosto. Así lo han confirmado en la madrugada de este viernes fuentes de la Delegación del Gobierno en Aragón, señalando que los afectados que lo necesiten serán trasladados al pabellón del municipio oscense de Ayerbe. La orden ha sido para nueve personas en Santa María de La Peña, para 44 en Triste, 70 en La Peña Estación y cuatro en Yeste, de acuerdo con esta misma fuente.

El incendio de Niebla (Huelva) "empeora" El alcalde de Aznalcóllar (Sevilla), Juan José Fernández, ha asegurado que la situación provocada por el incendio declarado el pasado 6 de agosto en el paraje de Raboconejo, en Niebla (Huelva), "ha empeorado" en las últimas horas y que las llamas "han alcanzado nuevas zonas" del término municipal como El Campillo o Madroñalejo. En un vídeo publicado en las redes sociales del Ayuntamiento y consultado por Europa Press, Fernández ha explicado que, tras tres días de trabajos para tratar de contener el avance del fuego, las llamas han cruzado la carretera de Aznalcóllar a El Álamo y han avanzado hacia la zona de El Campillo, afectando también al entorno de Madroñalejo. El alcalde ha lamentado esta evolución, que "se esperaba poder evitar", y ha subrayado que supone "una noticia especialmente preocupante" tanto para el municipio como para su entorno natural.

Consolidan el flanco norte del incendio de Niebla tras "una lucha muy potente" El dispositivo de extinción que trabaja en el incendio forestal de Niebla (Huelva), activo desde hace una semana, ha logrado durante este jueves consolidar el flanco norte-noroeste tras una "lucha muy potente" desplegada a lo largo de la jornada para frenar el avance del fuego. Así lo ha destacado el consejero de la Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, tras la reunión del Comité de Operaciones, valorando la jornada como un "día difícil" en el que el objetivo prioritario era consolidar y garantizar los avances logrados durante la noche previa. Ha destacado que a pesar de las adversas condiciones meteorológicas, marcadas por rachas de viento potentes, giros completos en la dirección del viento y la aparición de fenómenos convectivos con pirocúmulos, los operativos han logrado contener el avance.

Mejora el incendio de Caboalles (León) tras desalojar a 50 vecinos y movilizar 30 medios El incendio forestal declarado este jueves en Caboalles de Abajo, en el municipio leonés de Villablino, ha experimentado una evolución favorable durante las últimas horas, aunque mantiene el índice de gravedad potencial 2, tras obligar al desalojo preventivo de unos 50 vecinos de dos barrios de la localidad. El delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, ha explicado que la declaración del IGR 2 se produjo porque el fuego llegó a amenazar a dos zonas habitadas de Caboalles de Abajo, concretamente los barrios de San Juan y Las Trapiechas.

Controlado el incendio de Checa (Guadalajara) en el Parque Natural del Alto Tajo El plan de incendios forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) ha dado por controlado el incendio que se ha declarado esta tarde en Checa (Guadalajara), en el Parque Natural del Alto Tajo, aunque sigue en nivel 1 de operatividad por la afectación del humo a una carretera. El incendio, que ha sido detectado hacia las 13.46 horas, ha quedado controlado a las 19.14 horas, tras afectar a una superficie no especificada de terreno forestal arbolado, indica el sistema Fidias de información de incendios forestales de Castilla-La Mancha. Aunque se ha dado por controlado, en la zona continúan trabajando nueve medios terrestres y 49 personas, mientras que ya se han retirado los medios aéreos.

El fuego engulle el monasterio viejo de San Juan de la Peña, en Huesca Las llamas engullen la cuna del reino de Aragón. El fuego ha saltado el monasterio viejo de San Juan de la Peña, al mediodía de este jueves. Ante la inminente llegada de las llamas, los efetivos de la Unidad Militar de Emergencias, junto a técnicos de Patrimonio del Gobierno de Aragón, han llevado a cabo una extracción in extremis de parte de los bienes más preciados que allí se resguardaban para ponerlos a salvo en el Museo de Huesca. (Seguir leyendo)

Aumenta la gravedad del fuego de Caboalles (León) El incendio forestal declarado este jueves en la localidad leonesa de Caboalles de Abajo, en el municipio de Villablino, ha movilizado ya a 25 medios de extinción y ha elevado el Índice de Gravedad Potencial (IGR) de 1 a 2 por la amenaza seria que representa para la población y los bienes no forestales. El fuego se ha originado pasadas las cuatro y media de este jueves y, según la información facilitada por el operativo antiincendios Infocal de la Junta de Castilla y León, las causas todavía están en investigación.

31 medios aéreos trabajan en el incendio de Andalucía Un total de 31 medios aéreos trabajan desde las 13:00 horas de este jueves en las labores de extinción del incendio forestal declarado hace una semana en Niebla (Huelva), activo después de haber recorrido más de 31.000 hectáreas y mantener desalojadas a más de 650 personas. Según ha informado el Infoca, se trata de un helicóptero ligero, 14 semipesados y tres pesados, seis aviones de carga en tierra, tres anfibios ligeros, tres anfibios pesados, y un avión coordinación.

Medios aéreos y terrestres trabajan en un incendio en Checa (Guadalajara), en el Alto Tajo Un dispositivo integrado por 12 medios terrestres, cuatro aéreos y 80 personas está trabajando en las labores de extinción en un incendio forestal que se ha declarado este jueves en Checa (Guadalajara), en el Parque Natural del Alto Tajo y en el Geoparque Molina-Alto Tajo. El incendio, que permanece en nivel 1 de operatividad porque el humo afecta a la carretera autonómica CM-211, que está cortada, se desarrolla en una superficie no especificada de terreno forestal arbolado, según el sistema Fidias de información de incendios forestales de Castilla-La Mancha.