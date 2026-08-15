Última hora y actualidad sobre los incendios en España

Los incendios forestales han quemado en España algo más de 240.785 hectáreas en lo que va de año y se han registrado 42 grandes fuegos, según los datos facilitados este viernes por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Estos datos, que incluyen el periodo comprendido desde el 1 de enero hasta el 14 de agosto y que aún son provisionales, se han dado a conocer durante la reunión del Comité de Dirección de Medio Ambiente, que ha hecho seguimiento de la evolución de los incendios en España y ha sido presidido por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.

Mapa de incendios en España.

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Fuente: El Periódico

Una semana del incendio de Niebla (Huelva): más de 1.000 efectivos en 11 localidades de Huelva y Sevilla El Gobierno de España ha aportado más de 1.000 efectivos civiles y militares y 320 equipos al operativo de lucha contra el incendio forestal que se inició en la localidad onubense de Niebla hace ahora una semana. El fuego ha afectado a once localidades en las provincias de Huelva y Sevilla. Así lo ha destacado en una nota el delegado del Gobierno de España en Andalucía en funciones, Francisco Toscano, que ha reiterado al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, que el Ejecutivo mantiene su compromiso y ofrece todos los recursos humanos y materiales que sean necesarios para sofocar el fuego lo antes posibles. Al cumplirse una semana del inicio del siniestro, Toscano ha hecho balance y ha resaltado que "el Gobierno de España ha estado luchando contra el fuego desde el primer día y su aportación está a la altura de las necesidades del que es ya peor incendio forestal sufrido nunca por Andalucía". La contribución de la Administración central se ha realizado a través de los ministerios del Interior, Defensa y Transición Ecológica; con Protección Civil, la Unidad Militar de Emergencias (UME) y la Guardia Civil.

El incendio de Recuenco (Guadalajara) baja a nivel 1 y se levanta evacuación de población El incendio declarado este viernes en El Recuenco (Guadalajara), que ha obligado a evacuar a su población hasta el polideportivo del municipio de Cifuentes, ha bajado a nivel 1 con lo que se levanta su evacuación y el confinamiento de El Pozuelo (Cuenca). El plan de incendios forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) ha establecido el nivel 1 y el levantamiento de las medidas de evacuación y confinamiento a las 22:23 horas de este viernes aunque se mantiene la regulación del tráfico en la carretera CU-V-9201, de la red provincial de Cuenca.

El comportamiento "errático" del incendio de Huesca deja más de mil evacuados tras un quinto día "muy duro" No hay respiro en el incendio que asola la joya natural que alumbró el reino de Aragón. La conjunción de unas temperaturas extremas, un "comportamiento errático" del fuego a causa de los volantazos del viento y un inagotable combustible arbóreo hacen correr el fuego como un caballo desbocado. El siniestro forestal supera ya las 12.000 hectáreas afectadas y mantiene desalojadas a un millar de personas pertenecientes a 18 localidades y un campamento de verano cinco días después del inicio de las llamas, cuyo presunto autor, un trabajador de las obras de renovación de la carretera A-132, ha ingresado este viernes en prisión. (Seguir leyendo)

Moreno anuncia se espera que 141 desalojados por el incendio de Niebla El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este viernes en el Puesto de Mando Avanzado por el incendio declarado el pasado 6 de agosto en el paraje Raboconejo de Niebla (Huelva) que se va a proponer el regreso a casa de 114 personas, que se sumaría a las 60 que en el día de ayer ya pudieron regresar a sus hogares. Todas aldeas, aldeas del municipio de Zalamea la Real Así lo ha manifestado Moreno en declaraciones a los medios desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA) para conocer de primera mano la evolución del fuego, que ya habría recorrido más de 38.000 hectáreas, aunque no todas estarían calcinadas, según ha informado el vicepresidente primero y consejero de la Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz.

La Guardia Urbana detiene a un sospechoso por provocar el fuego de Barcelona La Guardia Urbana ha detenido a un hombre por haber provocado presuntamente el incendio forestal que ha quemado unas 10 hectáreas esta viernes por la tarde en un punto del parque natural de Collserola situado en Barcelona, justo en el límite con Esplugues de Llobregat. Los Bomberos de la Generalitat y los de Barcelona han dado por estabilizado el fuego, que se ha declarado a las 15:40 horas en la zona de la montaña de Sant Pere Màrtir, cerca de la carretera de les Aigües, entre Barcelona. (Seguir leyendo)

Ingresa en prisión el detenido como presunto autor del incendio de Huesca El detenido como presunto autor del incendio en La Peña de Riglos (Huesca) ha ingresado este viernes en prisión. Así lo ha confirmado la Guardia Civil, a través de un comunicado de prensa, en el que ha destacado está decisión del juez, después de que pasase a disposición judicial hace unos días. El presunto autor del incendio, que ya ha arrasado con 11.000 hectáreas y ha obligado a evacuar 18 pueblos de la zona, ha entrado en la prisión de Zuera, sin fianza para su salida. (Seguir leyendo)

Amplio despliegue de medios aéreos por un incendio forestal en Lousame (A Coruña) Nueve agentes, trece brigadas, ocho motobombas, tres palas, dos técnicos, una unidad técnica de apoyo, cuatro aviones y nueve helicópteros combaten un incendio forestal en el Ayuntamiento coruñés de Lousame (A Coruña), en concreto en la parroquia de Lesende. La Consellería del Medio Rural ha informado este viernes de la propagación del fuego, con una estimación de 20 hectáreas afectadas y un amplio despliegue de medios aéreos para contenerlo. Según indica este departamento del Gobierno gallego, el fuego se originó pasadas las cinco y media de la tarde.

Un incendio en Guadalajara obliga a evacuar El Recuenco y a confinar El Pozuelo El plan de incendios forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) ha establecido el nivel 2 de operatividad para un incendio que se ha declarado este viernes en El Recuenco (Guadalajara), que será evacuado, mientras que se confinará a la población de El Pozuelo. Asimismo, se ha enviado un mensaje Es-Alert a la población afectada, indica el plan Infocam en su cuenta de X. Anteriormente se había establecido el nivel 1 de operatividad para el incendio, porque el humo había obligado a cortar dos carreteras de la zona, la autonómica CM-2015 y la CU-V-9201, de la red provincial de Cuenca.

El frente de Sevilla es ya el más peligroso y el único activo del incendio andaluz que alcanza las 38.000 hectáreas Tras atravesar más de 38.000 hectáreas, el incendio de Niebla, uno de los más difíciles, peligrosos y devastadores de la historia de Andalucía, tiene ya sólo un frente activo: la zona este, dentro de la provincia de Sevilla. Desde este viernes, un amplio dispositivo con más de 875 profesionales desplegados, se está "volcando" en defender de las llamas los términos municipales de Castillo de las Guardas y Aznalcóllar por los que sigue avanzando. De momento, los núcleos de población se mantienen seguros y solo se están produciendo desalojos en diseminados y fincas aisladas. Pero las llamas, el humo y la ceniza siguen adentrándose en la provincia y son visibles ya desde numerosos entornos urbanos. (Seguir leyendo)