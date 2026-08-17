Playa del Trampolín
Más de un centenar de inmigrantes de Ceuta inician una huelga de hambre
EFE
Más de un centenar de inmigrantes acampados en la playa del Trampolín, en Ceuta, tras atravesar la frontera de Marruecos el pasado 30 de julio han iniciado una huelga de hambre para pedir asilo en España y han asegurado que solo buscan "una vida buena".
Uno de estos inmigrantes, Youssef, de unos 40 años, ha explicado a EFE que comenzaron la huelga de hambre este domingo y que su reivindicación es salir de la situación en la que se encuentran desde hace 18 días en esta zona de la ciudad autónoma.
Portando carteles y pancartas en las que explican que son marroquíes y que no quieren volver a su país, el grupo de migrantes ha reclamado "asilo" en España y ha avanzado que van a seguir en esta situación hasta que puedan ser trasladados.
"No queremos ningún problema, solo salir de aquí", ha asegurado Youssef, que ha reclamado la atención del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el rey Felipe VI, además de lamentar que ninguna autoridad se haya acercado hasta donde se encuentran.
Ha avanzado que no quieren "molestar" a los ciudadanos de Ceuta, especialmente cuando los niños regresen al colegio en las próximas semanas, y esperan que antes de ese momento su situación pueda estar resuelta.
Aunque construyeron chozas en las que están instalados en la playa del Trampolín, los inmigrantes soportan altas temperaturas durante el día y frío durante la noche, según han asegurado.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado que este lunes se van a desplegar en Ceuta varios dispositivos de atención humanitaria de carácter extraordinario y temporal, que supondrán la habilitación "inmediata" de 1.500 nuevas plazas para migrantes.
Los nuevos dispositivos se desplegarán en cuatro emplazamientos: el aparcamiento del embolsamiento de la zona de la Loma del Colmenar, cedida por la ciudad autónoma, las instalaciones de la hípica, el antiguo campo de fútbol del cuartel de Caballería y el denominado espacio del Guano, estos dos últimos de titularidad del Gobierno de España.
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