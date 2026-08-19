Aire acondicionado para combatir el aviso rojo por calor: las mejores horas para ponerlo durante el día y resistir las altas temperaturas

Alicante afronta hoy una jornada de calor especialmente dura. El verano ya venía apretando, pero los episodios de poniente, las noches tropicales y las temperaturas elevadas han convertido muchas viviendas en auténticos acumuladores de calor. Cuando el termómetro sube desde media mañana y el aire de la calle llega caliente, la casa deja de ser un refugio si no se actúa a tiempo.

La situación es todavía más delicada en días con avisos por altas temperaturas. AEMET ha activado este miércoles avisos por calor en la Comunidad Valenciana, con especial incidencia en Valencia y Alicante, y en zonas del litoral sur alicantino se han previsto máximas de hasta 40 grados entre las 13.00 y las 21.00 horas. Además, Sanidad ha decretado nivel rojo por alto riesgo para la salud en algunas áreas por el calor extremo. En este contexto, el aire acondicionado puede ser una herramienta clave, pero la hora a la que se enciende importa más de lo que parece.

Usar bien el aire acondicionado

La primera regla para usar bien el aire acondicionado en un día de calor fuerte es no esperar a que la casa sea un horno. Si el salón o el dormitorio ya han alcanzado 30 o 31 grados, el aparato tendrá que trabajar mucho más para recuperar una temperatura cómoda. Por eso, una de las mejores franjas para encenderlo es a media mañana, antes del pico de calor, especialmente entre las 11.00 y las 12.30 horas en viviendas muy expuestas al sol. No se trata de tenerlo todo el día al máximo, sino de anticiparse para que las paredes, los muebles y el aire interior no acumulen tanto calor.

La segunda franja importante llega justo antes de las horas críticas. Si el aviso de calor se concentra entre las 13.00 y las 21.00 horas, como ocurre este miércoles en parte de Alicante, conviene tener la vivienda preparada antes de ese tramo. Encender el aire poco antes del mediodía, con persianas bajadas, ventanas cerradas y puertas interiores controladas, ayuda a mantener una temperatura estable durante la tarde. En cambio, abrir la casa a las cuatro o cinco de la tarde y poner el aire de golpe a 18 grados suele ser el peor negocio: entra calor, el equipo trabaja más y el confort tarda más en llegar.

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Temperatura

La temperatura también es clave. Para enfriar mejor y gastar menos, no hace falta poner el mando al mínimo. El IDAE recomienda una temperatura de 26 grados o superior con ropa adecuada para mantener el confort en casa, y recuerda que bajar demasiado el termostato no enfría más rápido, sino que puede provocar un enfriamiento excesivo y un consumo innecesario. En una jornada extrema, se puede buscar una sensación agradable en torno a 24, 25 o 26 grados, pero evitando convertir la vivienda en una nevera. Cada grado de menos obliga al aparato a trabajar más tiempo.

La tercera franja recomendable es al final de la tarde, cuando el sol empieza a perder fuerza pero la vivienda sigue cargada de calor. Entre las 19.00 y las 21.00 horas puede ser útil mantener el aire de forma suave o volver a conectarlo si la casa se ha recalentado. Esta hora es especialmente importante en dormitorios, porque el calor acumulado durante el día puede hacer que la noche sea insoportable. En lugar de encenderlo justo al acostarse con mucha potencia, es más eficaz refrescar la habitación antes, cerrar la puerta y dejar que el ambiente se estabilice. Así se puede dormir después con modo noche, temporizador o ventilación suave.

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Aire por la noche

También hay una hora en la que conviene hacer lo contrario: apagar o reducir el uso si el exterior empieza a refrescar. El IDAE aconseja ventilar en las horas más frescas, especialmente por la noche o a primera hora de la mañana. Eso significa que, si la temperatura exterior baja lo suficiente, puede ser mejor abrir ventanas de forma controlada a primera hora, generar corriente y renovar el aire antes de cerrar de nuevo la casa. En Alicante, durante noches tropicaleso episodios de humedad, esto no siempre funciona, pero cuando hay algo de alivio conviene aprovecharlo para que el aire acondicionado no cargue con todo el trabajo.