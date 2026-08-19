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Alertan de que los casos de sarna en los militares de Ceuta podría dispararse a más de 60

Los suboficiales cuestionan las condiciones de alojamiento y trabajo de los militares desplegados y exigen una respuesta de Defensa

Guardias Civiles piden medidas tras los casos de sarna en militares desplegados en Ceuta

Guardias Civiles piden medidas tras los casos de sarna en militares desplegados en Ceuta

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EFE

Sevilla

La Asociación Profesional de Suboficiales de las Fuerzas Armadas (ASFASPRO) ha advertido de que el número de militares afectados por sarna en Ceuta podría ser superior al de los casos confirmados hasta ahora y superar los 60 infectados.

Antonio Seoane, representante de ASFASPRO, ha señalado que hay "unos veinticuatro casos" con la enfermedad desarrollada, mientras que la sintomatología alcanza a otros 40 efectivos, aunque ha reconocido que todavía es difícil conocer el alcance real debido al periodo que transcurre entre el contagio y la aparición de los síntomas.

Seoane ha reclamado al Ministerio de Defensa que asuma su responsabilidad y ha cuestionado que se intente desvincular los contagios de las condiciones del despliegue.

A su juicio, tanto si la transmisión se produjo por contacto entre personas como si estuvo relacionada con instalaciones inadecuadas, "el Ministerio tiene una responsabilidad y no puede ni eludirla ni olvidarla ni taparla".

Ha considerado especialmente grave que militares desplegados en Ceuta estén padeciendo una enfermedad que ha calificado como "prácticamente del siglo XIX" y ha defendido que esta situación "no obedece a un Ejército moderno, del siglo XXI".

En este sentido, ha reclamado que no se utilicen alojamientos, colchones o literas que no hayan sido previamente tratados cuando existan riesgos sanitarios.

La asociación también ha denunciado las condiciones de trabajo de los efectivos, con jornadas que están llegando a superar las trece horas diarias, y ha reclamado a Defensa que establezca una compensación económica por servicios extraordinarios una vez finalice el despliegue, ya que "una dieta de manutención al 100 % no paga el sobreesfuerzo".

Seoane también ha pedido al Ministerio que intervenga ante la posible utilización de la antigua Fábrica de Harina para atender la situación migratoria, al considerar que puede afectar a familias de militares residentes en Ceuta.

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Sobre la alimentación de los efectivos, ha reconocido que la situación ha mejorado tras los primeros días del despliegue, aunque ha apuntado, después de más de dos semanas, deben mantenerse unas condiciones adecuadas.

Fuente: El Periódico

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