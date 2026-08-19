Eating in Ibiza: encuentra tu próxima mesa en la isla
Hay viajes que empiezan mucho antes de hacer la maleta. Imaginando una cala, pensando en ese atardecer que quieres ver o buscando el restaurante en el que disfrutar de una comida que acabará formando parte del recuerdo
Si Ibiza está entre tus próximos destinos, Eating in Ibiza quiere ponértelo fácil. El club de producto gastronómico de Fomento del Turismo de la isla de Ibiza reúne restaurantes, recetas, actualidad e inspiración para empezar a saborear la isla incluso antes de llegar.
¿Dónde comemos hoy?
Una terraza frente al Mediterráneo, cocina tradicional ibicenca, una cena especial o una propuesta diferente. En eatinginibiza.com puedes encontrar restaurantes para cada momento y descubrir nuevas opciones según la experiencia que estés buscando.
Y cuando encuentres la tuya, puedes reservar online directamente desde su web.
Así de sencillo: consulta, elige y reserva. Antes de viajar o mientras disfrutas de Ibiza.
¿Quieres llevar un poco de Ibiza a tu mesa?
Eating in Ibiza también te invita a entrar en la cocina. Descubre recetas típicas ibicencas, sus ingredientes y elaboraciones y atrévete a preparar algunos de los platos más representativos de nuestra tradición.
¿Quieres comer como un ibicenco? Empieza por sus recetas.
Ibiza, también fuera de Ibiza
¡Aún hay más! Muy pronto volverán a llevar un pedacito de su isla a D*na Festival Gastronòmic Dénia, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Eivissa. En esta ocasión, lo harán de la mano de Óscar Molina, chef con Estrella Michelin al frente del restaurante La Gaia, ubicado en el Ibiza Gran Hotel.
Una oportunidad única para llevar más allá de la isla los sabores y la identidad de Eivissa, reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad bajo la denominación “Eivissa, Biodiversidad y Cultura”, y acercar al público una ciudad en la que gastronomía, cultura y tradición forman parte de una misma experiencia mediterránea. Una pequeña muestra de todo lo que espera a quienes vienen a descubrirla.
Mientras llega el momento de sentarte a la mesa en Ibiza, puedes empezar a elegirla aquí: eatinginibiza.com
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