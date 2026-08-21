Belka y Strelka, las dos perritas que permitieron que el primer humano viajara al espacio

Se han cumplido 66 años. El 19 de agosto de 1960, dos pequeñas perras llamadas Belka y Strekla emprendieron un paseo bastante más largo del habitual para canes de sus características. Y es que su destino era, nada más y nada menos, que la órbita terrestre a bordo de la nave soviética Sputnik 5, también conocida como Korabl-Sputnik 2. Ambas perritas protagonizaron uno de los hitos que allanaron el camino a los primeros vuelos espaciales tripulados.

El viaje de Belka y Strelka no deja de tener cierto trasfondo triste: formaban parte del programa con animales desarrollado por la Unión Soviética para estudiar cómo un viaje espacial podía afectar a un organismo vivo, lo que no siempre prometía un final feliz para los animales. Para esta selección, los científicos recurrieron a perros callejeros de Moscú y seleccionaban animales pequeños, capaces de soportar el duro entrenamiento previo al lanzamiento así como a las condiciones previstas durante el vuelo. Antes de este lanzamiento, de hecho, se realizó uno de los más famosos: la prueba en el espacio de la perra Laika en 1957, que acabó con su fallecimiento.

Belka y Strelka en su cabina. / © Vito Technology, Inc.

No viajaban solas

Según fuentes de la NASA, ambas perritas no viajaron solas: el Sputnik 5 transportaba también un conejo gris, 40 ratones, dos ratas, además de moscas de la fruta, plantas y otras muestras biológicas.

Durante la misión misión que duró alrededor de 24 horas, la nave completó 17 órbitas alrededor de la Tierra antes de regresar satisfactoriamente el 20 de agosto. Belka y Strelka sobrevivieron, convirtiéndose en los primeros seres vivos que regresaban con vida tras completar un vuelo orbital.

Belka y Strelka, sello 2020 de Transnistria / INFORMACIÓN

Yuri Gagarin y el epílogo inesperado

Lo que puede parecer una anécdota tiene una importancia mucho mayor.La misión permitió poner a prueba sistemas relacionados con el soporte vital y la recuperación de las naves soviéticas. Meses después se realizaron nuevos vuelos de ensayo y, el 12 de abril de 1961, Yuri Gagarin se convirtió en el primer ser humano en viajar al espacio. Belka y Strekla pasaron, tras este hito, de vivir en las calles de Moscú a convertirse en los animales más célebres de la carrera espacial.

Como curiosidad cabe añadir que la historia de Strelka tuvo un epílogo inesperado y diplomático: Tras regresar a la Tierra tuvo una camada de seis cachorros. Uno de ellos, Pushinka, fue regalado en 1961 por el dirigente soviético Nikita Jrushchov a la familia del presidente estadounidense John F. Kennedy. Un gesto que, a través de las mascotas, unió de forma indirecta a las dos potencias que luchaban por la conquista del espacio.