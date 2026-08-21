Resurrección Antón, experta en seísmos: "Volverán los terremotos entre Málaga y Murcia, pero no sabemos en qué momento porque la predicción a día de hoy no existe"

Málaga no es una zona de peligro sísmico, pero sí es vecina de la provincia de Granada, el epicentro del terremoto que despertó en la madrugada del sábado a miles de vecinos de diferentes localidades de ambas provincias. Fuengirola, La Cala del Moral, Rincón de la Victoria, Nerja, Vélez-Málaga, Torremolinos, Algarrobo, Benamocarra, Estepona o Mijas fueron testigo de las réplicas que se sucedieron de aquel movimiento tectónico, que apenas registró daños materiales salvo algunas grietas y desprendimientos sin heridos.

Lo cierto es que ni Málaga ni Granada están exentas de volver a recibir un susto de esa magnitud. "Van a volver a haber terremotos en el sur sureste de la península, pero no sabemos en qué momento porque la predicción a día de hoy no existe", explica Resurrección Antón, técnica de la Red Sísmica Nacional, un organismo perteneciente al Instituto Geográfico de España. La experta cuenta a La Opinión que "en terremotos, todavía la ciencia no ha llegado a poder predecirlos", por lo que no se pueden adelantar alertas que pongan a salvo a la ciudadanía con antelación.

¿Qué son las "fallas" que han provocado el terremoto?

"El terremoto está asociado seguramente a una falla que se ha movido", apunta Antón. Las fallas sísmicas son fracturas en la corteza de la Tierra donde dos grandes bloques de roca se mueven uno respecto al otro. Ese movimiento de la falla, cuenta la experta, "libera energía que es el terremoto que notan las personas".

Según Antón, Granada es una zona muy sísmica. Tanto, que está contemplada dentro de la zona más peligrosa sísmicamente dentro de España. "Está atravesada por distintas fallas y es muy normal que en Granada haya terremotos de esta magnitud. No siempre son tan grandes, normalmente son más pequeños, pero entra dentro de lo habitual y de lo posible. Y luego, lo notáis en Málaga porque ha sido muy grande", explica la técnica.

¿Qué hacer en caso de terremoto?

"Desde el siglo pasado no había un terremoto tan grande en Granada", pero ya que sabido que una magnitud de 4,8 es posible entre tanto pequeño sismo diario, es conveniente conocer cómo actuar en esas situaciones. En caso de terremoto es conveniente "meterse debajo de una mesa, taparse la cabeza o si se está cerca de un edificio, alejarse porque se pueden caer cosas". Aunque si se está dentro de casa, habrá que ponerse a salvo bajo una superficie, "nunca usar el ascensor" y, cuando pare el temblor, "salir al exterior", siempre también alejándonos de edificios.

"En Málaga en principio ahora no está pasando nada, que no quiere decir que mañana haya un terremoto en la provincia. Porque, de hecho, cuando hubo las inundaciones en Grazalema, hubo muchos terremotos en Málaga sentidos. Pero en principio es más peligrosa la zona de Granada que la de Málaga", concluye la experta.