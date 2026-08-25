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Incendio en Barcelona: Protección Civil ordena el confinamiento de los vecinos de dos barrios

El fuego se ha declarado esta tarde, en una zona forestal próxima a viviendas del distrito de Nou Barris, los bomberos han desplazado 39 dotaciones y la Guardia Urbana ha cortado el acceso a pistas forestales, carreteras y caminos del entorno

Un incendio recorre la sierra de Collserola.

Un incendio recorre la sierra de Collserola. / Jordi Otix

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Gisela Macedo / Jordi Ribalaygue

Barcelona

Un incendio forestal se ha declarado este martes a primera hora de la tarde en Collserola, en la zona situada en las inmediaciones del barrio de Canyelles, pertenecientes al distrito de Nou Barris, en Barcelona. Protección Civil ha enviado un mensaje a los móviles de vecinos de la zona hacia las 16:45 horas para ordenar el confinamiento preventivo de los residentes en los barrios de Ciutat Meridiana (11.568 residentes) y Torre Baró (3.235 vecinos).

Las llamas han provocado una gran columna de humo visible desde varios puntos de la capital catalana. El Ayuntamiento de Barcelona ha activado el plan de actuación municipal en fase de alerta. La Guardia Urbana ha cortado la entrada a pistas forestales, la carretera de Horta a Cerdanyola, la del cementerio de Collserola en el Vallès Occidental y la carretera alta de Roquetes. Además, regulan la movilidad y aseguran el perímetro para vigilar los accesos.

El mensaje que los vecinos de Torre Baró y Ciutat Meridiana han recibido para que se confinen a causa del fuego.

El mensaje que los vecinos de Torre Baró y Ciutat Meridiana han recibido para que se confinen a causa del fuego. / CEDIDA

El fuego afecta a una zona que pertenece al Parc Natural de Collserola, concretamente una zona forestal que hay por encima de la Ronda de la Guineueta Vella, donde están ardiendo matorrales, según han informado fuentes municipales a este diario. El aviso del incendio se ha recibido sobre las 15.30 horas. El dispositivo desplazado al lugar se ha ampliado hasta 39 dotaciones que trabajan en la zona para controlar las llamas. Los Bombers de Barcelona aportan 14 equipos y los Bombers de la Generalitat colaboran con seis medios aéreos y 19 vehículos terrestres. "El fuego asciende por una colina y trabajamos fundamentalmente en el flanco derecho", han explicado desde el cuerpo.

El incendio se localiza en las proximidades de viviendas situadas en la montaña de Collserola. “Nos está cayendo la ceniza cerca de casa”, explica la presidenta de la Asociación de Vecinos de Torre Baró, Valeria Ortiz. La entidad ha trasladado un mensaje a los vecinos para tranquilizarlos y, al mismo tiempo, para que se resguarden del humo y las llamas. “Hemos dado aviso a los vecinos de la parte alta del barrio para actúen con sentido común, no salgan de casa, cierren las ventanas y los que estén en zona forestal, que son la mayoría, refresquen su entorno para ayudar a que el fuego no se extienda”, comenta Ortiz. La asociación apunta que el incendio se ha originado en una zona conocida como Les Cubetes, en la parte de la montaña próxima al cementerio y en el límite entre Torre Baró y Canyelles.

Vecinos de Nou Barris también aseguran haber oído explosiones y haber visto "chispazos" que creen que podrían estar relacionados con el incendio, dado que en la zona hay varias torres de alta tensión. También se han registrado bajadas de tensión en algunas calles, que los vecinos atribuyen al incendio, si bien de momento no se ha podido confirmar esta relación.

El incendio de Collserola en Nou Barris, en una imagen aérea.

El incendio de Collserola en Nou Barris, en una imagen aérea. / BOMBERS DE LA GENERALITAT

Dos incendios en menos de dos semanas

A su vez, vecinos de Nou Barris explican que la intensidad del humo ha ido disminuyendo tras la llegada de los bomberos y los aviones que han arrojado agua para tratar de extinguir las llamas. En todo caso, añaden que el fuerte olor a humo impregna el contorno.

Noticias relacionadas

Hace apenas 11 días, Collserola ya fue escenario de otro incendio forestal, en aquella ocasión en una zona más próxima al Llobregat, en la montaña de Sant Pere Màrtir. En ese caso, la Guardia Urbana terminó deteniendo a un sospechoso acusado de provocar el fuego de forma intencionada.

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Fuente: El Periódico

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