Tim Burton: «Mis películas son como hijos mutantes»

Este 25 de agosto cumple 68 años aunque en el fondo sigue siendo el joven del cortometraje Vincent y, en cierta forma, un poco Edward Scissorhands. acido en Burbank, California, en 1958, el director de Eduardo Manostijeras, BeetlejuiceBig Fish o Ed Wood ha construido una filmografía tan reconocible que ha acuñado hasta su propia corriente estética. El British Film Institute utiliza Burtonesque ("burtoniano") para referirse a una estética en la que conviven arquitectura torcida, influencias del expresionismo alemán, humor macabro, colores intensos y personajes que no encuentran su lugar en el mundo.Su marca estética tiene tanto peso que hasta incluso muchos siguen pensando que fue también director de Pesadilla Antes de Navidad aunque la película la dirigió Henry Selick (él fue productor y creador de la historia y personajes).

Burton nos ha trasladado a lo largo de su extensa filmografía al campo de la sensibilidad y la empatía: qué significa ser diferente, cómo conservar la imaginación o por qué la imperfección (tal y como la entiende la sociedad) resulta más bella e interesante que la planicie de la "normalidad".

«Siempre sentí que Hollywood tiene una forma de hacerte sentir fuera»

La identificación de Burton con los personajes inadaptados de sus películas no es únicamente una interpretación crítica. En una conversación con Mark Kermode en el BFI en 2000 reconocía que siempre sentió "que Hollywood tiene una forma de hacerte sentir fuera". Burton explicaba que, pese a haber desarrollado buena parte de su carrera dentro de los grandes estudios, nunca había terminado de sentirse parte del sistema. Una sensación que le lleva acompañando toda la vida.

En la misma entrevista Burton llegó a afirmar que «Los defectos de una película son parte de lo que es». Como director, Burton tampoco parece demasiado interesado en la perfección. Mientras promocionaba Alicia en el País de las Maravillas en 2010, aseguraba: «Los defectos de una película son parte de lo que es».

En la misma entrevista explicó que sus películas funcionan como «una cápsula del tiempo de mi vida». Eduardo Manostijeras era para él una obra especialmente personal; Ed Wood, un material con el que mantenía una fuerte conexión; y Beetlejuice, una extraña combinación difícil de clasificar.

La presencia de la muerte en narrativas infantiles

La presencia de la muerte en el cine de Burton tampoco responde simplemente a una estética gótica. Hablando de Frankenweenie y de las películas de terror que veía durante su infancia, Burton defiende que los niños son capaces de enfrentarse a asuntos que los adultos tienden a ocultarles. Hablando sobre la presencia de la muerte en narrativas y cuentos infantiles (tan abundante que es un tópico de los mismos), Burton afirmó que "lo necesitan. Es como entienden el mundo". Frankenweenie, precisamente, nace de la relación del propio Burton con su perro y transforma el miedo infantil a la pérdida en una particular reinterpretación de Frankenstein.

«Los niños necesitan eso. Es como entienden el mundo», afirmó al referirse a la presencia de la muerte y el horror en los antiguos cuentos y películas de Disney.

«Cuando la gente es abierta y no juzga, me parece algo realmente hermoso»

Quizá pocas declaraciones expliquen mejor el corazón de su filmografía. Burton siempre ha criticado la necesidad de clasificar constantemente a las personas, porque esas etiquetas impiden observar las distintas dimensiones de una personalidad. «Cuando la gente es abierta y no juzga, me parece algo realmente hermoso». En esta oración se ha basado todo su cine.

Tim Burton. / KOJI SASHARA

«Mis películas son como hijos mutantes»

Su particular relación con su propia obra produjo otra de sus imágenes más características. En una entrevista recuperada por The Observer, Burton explicaba: «Trato mis películas como hijos mutantes»: pueden tener defectos y problemas extraños, añadía, pero continúa queriéndolas.

«Soy como un vampiro. Me han matado y resucitado muchas veces»

Burton nunca ha tenido una relación sencilla con los estudios. Disney no renovó su vinculación después de sus primeros trabajos, entre ellos Vincent y Frankenweenie. Décadas después regresaría al mismo estudio para dirigir algunas de sus mayores producciones.

Preguntado en 2023 por aquellos vaivenes profesionales, resumió su carrera con el humor negro habitual: «Soy como un vampiro. Me han matado y resucitado muchas veces».

Más de cuarenta años después de Vincent, Burton continúa regresando a criaturas, muertos y marginados. Sus mejores frases sugieren que lo «burtoniano» nunca ha consistido solamente en una estética: es también una manera de mirar con simpatía aquello que los demás consideran extraño.