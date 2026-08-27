CRISIS MIGRATORIA
Doce migrantes detenidos tras apedrear y herir a cuatro militares en el barrio ceutí de Benzú
En la emboscada participaron entre 30 y 40 personas
EP
Doce migrantes de nacionalidad marroquí han sido detenidos esta madrugada en Ceuta tras participar presuntamente en una agresión que causó heridas a cuatro militares en la zona de Benzú, donde un grupo de entre 30 y 40 personas les tendió una emboscada y les lanzó piedras de grandes dimensiones, según han informado a Europa Press desde la Jefatura Superior de Policía.
Los hechos ocurrieron sobre las 5.30 horas, cuando los efectivos del Ejército se dirigían a un punto de vigilancia establecido en la zona de Benzú. Al llegar al lugar, varios individuos salieron de distintos puntos y rodearon el vehículo en el que se desplazaban los militares.
Las mismas fuentes han señalado que el grupo comenzó a lanzar piedras contra el coche, provocando daños de consideración. Ante la intensidad del ataque, los cuatro militares abandonaron el vehículo y emprendieron la huida a pie para ponerse a salvo. Durante la persecución, que se prolongó en dirección a Calamocarro, los efectivos continuaron recibiendo el impacto de piedras y sufrieron diversas lesiones y contusiones.
Los militares lograron alertar a los servicios de emergencia a través del 112, lo que permitió activar un dispositivo en el que participaron agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. A la llegada de las primeras patrullas, los presuntos agresores emprendieron la huida hacia Benzú.
Las fuerzas de seguridad iniciaron entonces una operación de búsqueda que culminó con la detención de doce personas, todas ellas de nacionalidad marroquí. Parte de los implicados intentó escapar lanzándose al mar, por lo que el Servicio Marítimo de la Guardia Civil mantuvo labores de localización en la zona.
Los cuatro militares fueron trasladados posteriormente a un centro sanitario para recibir asistencia médica por las lesiones sufridas durante la agresión. La investigación continúa abierta para identificar y localizar al resto de participantes en el ataque.
Fuente: El Periódico
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