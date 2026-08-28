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Varios accidentes dificultan el tráfico en la primera jornada de la operación retorno

Los desplazamientos de la vuelta escalonada de las vacaciones coinciden con los viajes de quienes disfrutarán del descanso estival en septiembre y de los que vuelven a su residencia habitual en otros países europeos

Varios accidentes dificultan el tráfico en la primera jornada de la operación retorno.

Varios accidentes dificultan el tráfico en la primera jornada de la operación retorno. / EFE

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EFE

Madrid

Varios accidentes complican la circulación este viernes por la tarde en algunas carreteras españolas en la primera jornada de la operación retorno del verano, en la que se esperan 6,9 millones de desplazamientos hasta la medianoche del lunes.

A las 15.00 horas de este viernes ha arrancado el último dispositivo especial de tráfico del verano por los desplazamientos de la vuelta escalonada de las vacaciones, que coincidirán con los viajes de quienes disfrutarán del descanso estival en septiembre y de los que vuelven a su residencia habitual en otros países europeos.

El tráfico más intenso y los mayores problemas de circulación en esta jornada se han registrado en las salidas de las grandes ciudades, como en Madrid en la A-1 y la A-3, así como en las principales vías de acceso a las zonas turísticas de costa y de descanso.

A las 20:00 horas de este viernes, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado de varios alcances que complican la circulación: en Cantabria, en la A-8 a la altura de Treceño, en sentido Santander; en Burgos en la AP-1 en Briviesca, en dirección Vitoria; y en Huesca, en la AP-2 a su paso por Peñalba, en sentido a Barcelona.

También se han registrado retenciones en la entrada a Barcelona por la A-2, a la altura de Igualada, y en Málaga en la A-7 en San Pedro Alcántara, en ambos sentidos.

Igualmente, el tráfico ha aumentado este viernes por la tarde en Mallorca, en la salida de Palma por la M-19, a la altura de Can Pastilla, así como en Gran Canaria en la GC-3 a la altura del Almatriche, en dirección a Gáldar.

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Aunque habrá desplazamientos durante todo el fin de semana, es el próximo lunes, último día de agosto, cuando la DGT espera que se produzca el grueso de los movimientos de retorno a lo largo de toda la jornada.

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