Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Seguridad del Tesoro de VillenaCompra Les NausCalendario de HoguerasMuere el rey de NoruegaLluvias en AlicanteEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

VIOLENCIA SEXUAL

Investigan una agresión sexual entre menores de edad en un piso tutelado de Burgos

La Fiscalía de Menores y la Junta de Castilla y León investigan una presunta agresión sexual a un menor de once años en un piso tutelado de Burgos

Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional.

Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional. / CNP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Valladolid

La Fiscalía de Menores, la Junta de Castilla y León y la organización Nuevo Futuro investigan una posible agresión sexual a un menor de once años de origen colombiano por parte de uno de catorce de nacionalidad española en un piso tutelado en la capital burgalesa.

Así lo ha confirmado a EFE fuentes de la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, que ha indicado que la madre de la víctima puso una denuncia y que han separado a los dos menores mientras se realizan las pesquisas.

El menor agredido ha sido reubicado en otro piso, en el que conviven menores más cercanos a su edad, según estas mismas fuentes, que indican que la Consejería tuvo conocimiento el pasado fin de semana.

En el piso en el que tuvieron lugar los hechos, convivían seis menores, cuenta con la atención todo el día y con la presencia de al menos un "guardador" de la ONG, aunque la tutela depende de la Junta de Castilla y León.

Noticias relacionadas

Nuevo Futuro cuenta con tres pisos tutelados en la provincia de Burgos, dos en la capital y otro en Aranda de Duero, que acoge a menores que no pueden vivir con sus familias y que tienen algún grado de protección de la Junta de Castilla y León.

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Aemet lo confirma: la provincia de Alicante pasará del calor a la lluvia en pocas horas
  2. Orange publicita en Elche su servicio telefónico con un mapa donde incluye el Sáhara, Ceuta y Melilla en Marruecos
  3. El golpe del siglo en Alicante: roban el Tesoro de Villena del Muvi en apenas cuatro minutos
  4. Muere Begoña Rodríguez, abogada y esposa del DJ alicantino Nando Costa: 'Eras mi faro entre la niebla
  5. Los vecinos de Tabarca lamentan que el Ayuntamiento de Alicante no ponga los toldos: “Tener sombras no debería ser tan complicado”
  6. La Generalitat autoriza en Pilar de la Horadada la primera granja de engorde de atún rojo de la Comunidad
  7. La directora de la Guardia Civil contesta a Dolón sin concretar los refuerzos y con apenas 100.000 euros para arreglar el cuartel de Torrevieja
  8. La cifra de alicantinos que renuncian a una herencia sigue al alza a pesar de la supresión del Impuesto de Sucesiones

La etapa 7 de la Vuelta a España 2026, en directo

La etapa 7 de la Vuelta a España 2026, en directo

El Teatro Principal de Alicante se somete a una radiografía digital para descubrir qué esconden sus casi 180 años de historia y preparar su futuro

El Teatro Principal de Alicante se somete a una radiografía digital para descubrir qué esconden sus casi 180 años de historia y preparar su futuro

La costa de Elche se prepara ante inundaciones con un tanque de tormentas del tamaño de 10 piscinas

La costa de Elche se prepara ante inundaciones con un tanque de tormentas del tamaño de 10 piscinas

41 personas en la novena donación de sangre de 2026

41 personas en la novena donación de sangre de 2026

Así estaba protegido el Tesoro de Villena: una cámara acorazada aislada y cristal de alta seguridad

Así estaba protegido el Tesoro de Villena: una cámara acorazada aislada y cristal de alta seguridad

Así ha quedado la sala en la que se exponía el Tesoro de Villena tras su robo

Qué hacer si sufres un accidente laboral y la mutua no lo reconoce: el abogado Miguel Benito explica cómo acreditar que ocurrió en el trabajo

Qué hacer si sufres un accidente laboral y la mutua no lo reconoce: el abogado Miguel Benito explica cómo acreditar que ocurrió en el trabajo

L'Alfàs del Pi traslada sus condolencias a la Casa Real de Noruega por la muerte del rey Harald V

L'Alfàs del Pi traslada sus condolencias a la Casa Real de Noruega por la muerte del rey Harald V
Tracking Pixel Contents