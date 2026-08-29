Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Seguridad del Tesoro de VillenaPogacar Brutal CaídaMuerte Hombre DeniaElche CFCrónica del Racing-ElcheEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Guardia Civil

Expulsan de Ceuta a un marroquí condenado por adoctrinamiento terrorista

La Guardia Civil intercepta en un control a un joven que tenía prohibido el acceso a España desde 2023 y que aprovechó las recientes entradas masivas de migrantes para ingresar en la ciudad autónoma

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil / ALBERTO RUIZ / EUROPA PRESS

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Ceuta

La Guardia Civil ha localizado en Ceuta y posteriormente expulsado a Marruecos a un joven de nacionalidad marroquí que tenía prohibida la entrada en España después de haber sido condenado por adoctrinamiento terrorista.

Según han informado a EFE fuentes policiales próximas a la investigación este sábado, el migrante había logrado acceder ilegalmente a la ciudad en la entrada masiva del pasado 30 de julio, a pesar de tener prohibido su acceso al territorio nacional por una condena.

La Guardia Civil, en un control rutinario en la zona del puerto, localizó al marroquí, comprobando posteriormente que le constaba una orden de prohibición de entrada en España tras una condena por un delito de adoctrinamiento terrorista en el año 2023.

Los primeros indicios apuntan a que el marroquí había permanecido escondido en un domicilio o en los montes de la ciudad durante este tiempo de permanencia en Ceuta. La Guardia Civil trasladó al joven a la frontera con Marruecos, procediendo a su inmediata expulsión, según consta en la sentencia.

Noticias relacionadas

Los servicios de información de la Policía Nacional y de la Guardia Civil trabajan en identificar a todos los que cruzaron en la avalancha, ante la convicción de que había muchas personas que estaban en situación de busca y captura y otras también tenían pendientes órdenes de expulsión.

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Guardia Civil esclarece un fraude a una vecina de Elche a la que alquilaron una vivienda en una falsa plataforma inmobiliaria
  2. Muere Begoña Rodríguez, abogada y esposa del DJ alicantino Nando Costa: 'Eras mi faro entre la niebla
  3. El meteotsunami sorprende en Torrevieja y Guardamar: el mar se retira y deja imágenes insólitas en las playas
  4. La Vuelta a España pasa por la provincia de Alicante: mapa, recorrido, horarios y pueblos por los que cruza el pelotón
  5. Así fue el robo del Tesoro de Villena: tres encapuchados con barras de hierro que sabían a lo que iban
  6. Carlos Llull, experto en climatización: “Si tuviera que elegir para mi casa aire acondicionado o ventilador, lo tengo claro”
  7. El barrio de San Blas en Alicante llora la pérdida de una querida vecina
  8. La Generalitat reacciona al robo del Tesoro de Villena: “No debe interpretarse como un cuestionamiento de la seguridad”

Las Bayas arranca sus Fiestas de Verano con una ceremonia "estelar" para presentar a sus nuevas reinas y damas

Las Bayas arranca sus Fiestas de Verano con una ceremonia "estelar" para presentar a sus nuevas reinas y damas

Las Bayas inician sus Fiestas de Verano este fin de semana

Las Bayas inician sus Fiestas de Verano este fin de semana

Susanna Griso sus primeros meses de casada: "Ha sido una luna de miel atípica"

María Cristina Clemente Buendía, notaria alicantina, advierte de la trampa fiscal al heredar una vivienda

María Cristina Clemente Buendía, notaria alicantina, advierte de la trampa fiscal al heredar una vivienda

La etapa 8 de la Vuelta a España, en imágenes

La etapa 8 de la Vuelta a España, en imágenes

La Asociación de Bellas Artes de Elche busca aliados para impulsar dos nuevos certámenes

La Asociación de Bellas Artes de Elche busca aliados para impulsar dos nuevos certámenes

La mítica montaña de Alicante por la que pasará este domingo La Vuelta Ciclista a España: más de 1.400 metros y múltiples leyendas por descubrir

La mítica montaña de Alicante por la que pasará este domingo La Vuelta Ciclista a España: más de 1.400 metros y múltiples leyendas por descubrir

30 años de historia: la Asociación de Bellas Artes de Elche celebra su aniversario con una exposición

Tracking Pixel Contents