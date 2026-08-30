Carlos Llull, técnico de climatización, sobre uno de los errores más frecuentes con el aire acondicionado: “Obligas al compresor a volver a trabajar con mucha intensidad”

Ahora que el calor azota nuestro país es normal que surjan muchas dudas con respecto al aire acondicionado y en cómo repercutirá en nuestra factura de la luz. Dormir con el aparato encendido en las noches que se están viviendo también genera incertidumbre sobre el consumo que puede acarrear, pero los expertos en climatización se han encargado de desmentir este extremo.

Carlos Llull, técnico en climatización, cuenta en sus redes sociales que durante la noche “una máquina de 1.500 vatios encendida 8 horas podría costar un euro de electricidad” , desmintiendo así uno de los mitos sobre el aire acondicionado. Además, Llull explica que hay errores que cometemos con estos aparatos que sí que pueden repercutir en la factura de la luz, en el rendimiento y en la vida útil de la máquina, y resume los 5 más habituales.

Poner el aire acondicionado a 18ºC para que enfríe antes

“Siento decirte que eso no funciona así”, afirma el técnico, que explica que “el compresor ya está trabajando prácticamente al máximo desde el momento en que detecta que la habitación está muy por encima de la temperatura programada. La única diferencia es que si lo programas a 18ºC, el equipo tendrá que seguir funcionando mucho más tiempo hasta intentar alcanzar una temperatura que en muchas ocasiones ni siquiera resulta cómoda”.

Es por ello que su recomendación para los meses de verano es que la temperatura oscile entre los 24 y los 26 grados, para tener un equilibrio muy bueno entre confort y consumo.

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Encender y apagar el acondicionado continuamente

Es habitual hacer esto durante las noches calurosas pero no es recomendable. “ Cada vez que lo enciendes, lo arrancas y obligas al compresor a volver a trabajar con mucha intensidad. En muchos casos es más eficiente dejar que el equipo mantenga una temperatura estable que estar arrancándolo continuamente”, indica.

No limpiar los filtros

Para Llull este error es el más sencillo de solventar pero también uno de los más olvidados. En este sentido indica que cuando los filtros están llenos de polvo, el equipo mueve menos aire, intercambia peor el calor, consume más electricidad y además empieza a perder capacidad de refrigeración. Por ello, el técnico señala que “lo ideal es revisarlo cada pocas semanas durante los meses de mayor consumo”.

Elegir un equipo mal dimensionado

No debemos dejarnos guiar únicamente por las ofertas, igual que no compraríamos un coche porque fuera más barato sin tener en cuenta la potencia, el consumo o el tamaño. En el aire acondicionado hay que tener en cuenta los metros cuadrados en los que va a tener que trabajar, la orientación de la vivienda, el aislamiento o las cargas térmicas.

“Si el equipo es demasiado pequeño, trabajará continuamente al máximo. Si es excesivamente grande, hará ciclos muy cortos y perderá eficiencia. Por eso es tan importante calcular correctamente la potencia necesaria antes de instalar nada”, detalla.

No realizar el mantenimiento.

“Revisar filtros, comprobar presiones, limpiar baterías, revisar desagües, verificar consumos. Todo eso ayuda a mantener el rendimiento del equipo y a evitar averías mucho más costosas”, finaliza Llull.