Crisis migratoria
Interceptada una embarcación dedicada al traslado de inmigrantes en Cartagena: han sido detenidos los dos patrones
Hasta cinco pateras han llegado a la costa de la Región de Murcia desde el 19 de agosto
Javier Ayala
La Guardia Civil ha interceptado una embarcación con cuatro motores a 12 millas al sureste de Monte de las Cenizas (Cartagena), dentro del Parque regional de Calblanque, que supuestamente tenía como fin el traslado de inmigrantes irregulares, según ha informado el delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Lucas. Además, ha logrados detener a los dos patrones de la narcolancha.
Lucas ha señalado en X que la actuación refleja que "seguimos comprometidos con la seguridad de nuestras costas y con la lucha contra las mafias". La intervención se produce tras varios desembarcos registrados en el litoral murciano durante los últimos días.
En concreto, cinco pateras han alcanzado o sido interceptadas en la Región desde el 19 de agosto. El día 19 llegaron 62 personas a Calblanque; el 22, otras 49; el 26, alrededor de 50; el 29, 57 en Cala Dorada; y el 30, siete personas fueron interceptadas en Cabo Cope, Águilas. Los operativos han permitido localizar a los ocupantes y activar los procedimientos correspondientes en todos los casos registrados.
Fuente: La Opinión de Murcia
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