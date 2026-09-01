Este es el vídeo que aparece en el sumario del fuego de Aragón y que sitúa al sospechoso junto al origen del incendio

En el marco de la investigación judicial abierta por el incendio de Las Peñas de Riglos, que quemó más de 14.500 hectáreas y obligó a desalojar a más de mil personas en varios municipios de la zona, se cuenta con varios vídeos en los que se observa cómo comenzó el fuego.

En las imágenes, a las que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ARAGÓN y que están incluidas en el sumario del caso, se observa a una persona en la parte superior izquierda, con un chaleco amarillo, que se agacha en una zona de arbustos. El lugar es una campa de acopio de materiales de las obras de reforma de la A-132. Poco después, y ya sin la persona en la imagen, surge una llama en la misma zona donde poco antes estaba este operario y que acaba desatando el fuego.

La persona que aparece en las imágenes es el trabajador que en un primer momento fue detenido y quedó en libertad el pasado 26 de agosto. Estos vídeos sitúan ahora al sospechoso en el lugar.

Indicios "insuficientes"

En el auto de libertad se concluyó que los "indicios" presentados contra el investigado, defendido por el abogado Marco Antonio Navarro, son "insuficientes" para justificar no solo su ingreso en prisión, sino también su grado de participación. En todo caso, sí se dejó claro que P. A. M. U., un joven colombiano de 28 años, es "la persona que se encontraba más cerca del lugar en el que se inició el incendio", lo que corroboran las grabaciones a las que ha tenido acceso este diario.

Arriba, a la izquierda, se observa a una persona en el lugar donde luego se originó el fuego. / EL PERIÓDICO

En el análisis de la decisión de dejar en libertad al detenido se argumentó que en las "imágenes no se observa al recurrente prender ningún fuego", lo que se comprueba en el video. La persona en cuestión se acerca al lugar y se agacha, pero la llama no prende en ese momento. También se aludió a que en el momento en el que aparecen las llamas, el investigado está a varios metros y no aparece en las imágenes.

Se trata de dos videos que campan la campa de las obras, pero no son continuos porque las cámaras se accionan por sensores de movimiento, por lo que la secuencia "no es continua", lo que a su juicio del tribunal puede demostrar su "pasividad" o "falta de actuación", según se recogió en el auto de libertad.

"Por otro lado, se observa al investigado empleando el teléfono móvil, por lo que no puede descartarse que estuviera intentando dar aviso del fuego, como él manifestó. Además, desde que se observan las primeras llamas pasa menos de un minuto hasta que llega el camión con dos compañeros. A partir de ahí, con mejor o peor fortuna, se observa al personal de la obra, incluido el investigado, buscar extintores e intentar apagar el fuego", abundó el tribunal a finales de agosto para justificar la libertad del investigado.

En cualquier caso, la Audiencia Provincial de Huesca condicionó la libertad de este joven colombiano de 28 años al cumplimiento de varias medidas cautelares, entre ellas, la prohibición de salida del territorio nacional, la entrega del pasaporte y la fijación de domicilio y de teléfono para ser localizado. Además, P. A. M. U. deberá comparecer y firmar en el Juzgado de Guardia todos los lunes, miércoles y viernes, ya que carece de arraigo. Solo llevaba unas semanas en España.

El incendio de Las Peñas de Riglos, en el corazón del Reino de Aragón y muy cerca de la Peña Oroel, es el más devastador que se ha registrado en la historia de Aragón al calcinar 14.500 hectáreas y afectar a otras 4.000 más. Hasta la semana pasada, la campa donde surgió el fuego seguía calcinada y en ella se podía intuir el recorrido que habrían seguido las llamas, tal y como contó este diario.

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De la campa, situada junto al pantano de La Peña, baja una rampa hecha ceniza que quemó vegetación de forma paralela al embalse, del que está separado por un camino que hizo de cortafuegos y, según muestran las imágenes, ha quedado intacto. A partir de este punto, el fuego se habría propagado de forma fulgurante.