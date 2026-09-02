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Crisis migratoria

Abren diligencias contra el delegado del Gobierno en Ceuta por no actuar ante los avisos del CNI

La denuncia ha sido presentada por Manos Limpias, a la que se ha sumado Hazte Oír

El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano

El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano / Laura Rincón / EFE

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EFE

Ceuta

El juzgado número 6 de Ceuta ha abierto diligencias previas contra el delegado del Gobierno en esta ciudad, Miguel Ángel Pérez, tras la denuncia presentada por Manos Limpias -a la que se ha sumado Hazte Oír- sobre si supo por el CNI que podía ocurrir una avalancha y no actuó.

El juzgado numero 6 ha asumido la denuncia de Manos Limpias en la que se imputa al delegado del Gobierno que, teniendo conocimiento por el CNI de informaciones sobre posibles acercamientos de inmigrantes, "no hiciera nada para impedir un delito contra la independencia y la seguridad" del Estado.

En la denuncia le atribuyen una prevaricación omisiva en su modalidad de imprudencia grave, según han informado a EFE fuentes judiciales

Por su parte, Hazte Oír ha interpuesto una querella contra el delegado del Gobierno y solicita personarse en la causa abierta para investigar su actuación ante la "invasión" de finales de julio.

La querella interpuesta solicita que se investigue a Pérez Triano por la presunta comisión de los delitos de prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos, denegación de auxilio y homicidio y lesiones por imprudencia grave.

También se dirige contra todas las autoridades y funcionarios que puedan ser responsables de los hechos.

Hazte Oír exige la adopción inmediata de medidas para impedir la desaparición o alteración de pruebas esenciales, reclama la conservación de los correos electrónicos de la Delegación del Gobierno, las grabaciones de la frontera y las comunicaciones mantenidas con el Ministerio del Interior y los mandos policiales durante los días críticos.

"Quienes conocían la amenaza y abandonaron Ceuta tendrán que responder ante la Justicia. No permitiremos que el paso del tiempo borre las órdenes, las comunicaciones ni las imágenes que pueden revelar qué ocurrió y quién tomó las decisiones", señala Hazte Oír en un comunicado.

Esta nueva querella se suma a la ofensiva legal desplegada por Hazte Oír tras la crisis migratoria.

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Sobre la denuncia presentada por Manos Limpias por supuestamente tener conocimiento de la entrada masiva, Miguel Ángel Pérez comentó ayer a los periodistas que no tenía "noticias, pero será una oportunidad para mostrar todo el trabajo realizado y contar la información que teníamos porque no existía ningún tipo de informe que alertara sobre lo que pasó".

Fuente: El Periódico

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