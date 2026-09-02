La poza de aguas cristalinas y con cascada que parece el universo de Avatar: está a poco más de una hora de Alicante

Hay lugares que parecen demasiado verdes, demasiado frescos y demasiado escondidos para estar tan cerca. Rincones donde el agua no llega en forma de playa, sino de manantial, cascada y poza; espacios donde el verano se combate bajo una bóveda de árboles y el sonido del agua sustituye al ruido del paseo marítimo. En la Comunidad Valenciana, algunos de esos paraísos interiores siguen sorprendiendo precisamente porque no necesitan mar para parecer una escapada de película.

A poco más de una hora de Alicante, el paisaje cambia por completo. La carretera deja atrás la costa, el calor se vuelve más soportable entre montañas y aparecen pueblos marcados por fuentes, ríos y barrancos. En ese mapa de agua dulce, Anna es uno de los nombres imprescindibles. Sus gorgos, cascadas, manantiales y pozas naturales han convertido este municipio de la Canal de Navarrés en un destino perfecto para quienes buscan un chapuzón diferente, lejos de la arena y con un ambiente casi selvático.

Gorgo Catalán

El rincón en cuestión es el Gorgo Catalán, una pequeña laguna natural situada en Anna, provincia de Valencia. Es un espacio muy próximo al río Anna, al que se puede llegar por una senda señalizada. No es el paraje más famoso del municipio, porque la Albufera de Anna y el Gorgo de la Escalera suelen llevarse buena parte de las visitas, pero precisamente ahí está parte de su encanto: es más recogido, más íntimo y mucho más inesperado.

Allí, las aguas de la Fuente Negra se precipitan en forma de cascada en el Gorgo Catalán, formando una profunda poza de agua a la que puede accederse por la parte alta del pueblo, desde la zona de Las Eras, o por el Camino de las Fuentes de Abajo y de Arriba a través del casco antiguo de la villa. Esa llegada ya forma parte de la experiencia: escaleras, senderos, sombra y vegetación hasta que, de repente, aparece el agua verde y transparente entre troncos y paredes naturales.

Ruta natural

La imagen recuerda a un decorado tropical. Subiendo o bajando por el entorno, entre enormes plátanos de sombra, el visitante se encuentra con una poza profunda, de aguas cristalinas, rodeada por una vegetación muy cerrada. Los árboles forman una especie de techo natural sobre el agua, protegen del sol y mantienen el rincón fresco incluso en los días de más calor. No es difícil entender por qué muchos lo comparan con un paisaje de fantasía: la luz se filtra entre las hojas, el agua cambia de verde a turquesa y la roca termina de darle ese aire de pequeño universo escondido.

El Gorgo Catalán recibe el agua de la cercana Fuente Negra, uno de los parajes naturales destacados de Anna. Desde la Fuente Negra parten senderos que permiten llegar hasta este gorgo, en una ruta donde el agua es la protagonista. En el entorno, pequeños saltos y cascadas bajan entre rocas antes de alimentar la poza.

Baño con prudencia

El baño es uno de sus grandes atractivos, pero también exige prudencia. El Gorgo Catalán ha sido tradicionalmente una zona de chapuzón en Anna, con aguas frías y limpias que invitan a entrar en verano. Es un baño natural y gratuito, sin grandes instalaciones turísticas, con agua transparente, vegetación hasta la orilla y una plataforma desde la que muchos visitantes se han lanzado durante años. Aun así, no es una piscina urbana: el fondo puede cambiar, la roca resbala, la profundidad es considerable en algunos puntos y la afluencia aumenta mucho en julio, agosto y fines de semana.

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Lo mejor de este rincón es que puede combinarse con otros planes cercanos. Anna es conocida por su abundancia de manantiales y parajes de agua. Cerca de este lugar se encuentra el Gorgo de la Escalera que destaca por su cañón y sus 136 escalones. También están la Albufera de Anna, el Paseo de las Fuentes y rutas señalizadas como la de los gorgos y la Fuente Negra. Para una escapada de día, el plan puede ser redondo: paseo, baño, fotos y comida en el pueblo.