Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Comparecencia Sánchez CongresoConcentración CeutaMural Benito Pérez GaldósAgresión fiestas CrevillentEstafa WhatsappTiempo AlicanteEscaparate INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Cataluña

Hallan los restos óseos de una bebé dentro de una casa en Tarragona

Los padres del niño fueron detenidos en Valencia por su presunto homicidio

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España).

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). / David Zorrakino - Europa Press - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EP

TARRAGONA

Los Mossos d'Esquadra han localizado este jueves por la tarde en un domicilio los restos óseos de la bebé que buscaban desde este miércoles en Santa Bàrbara (Tarragona), cuyos padres fueron detenidos en Valencia por su presunto homicidio, según ha podido saber Europa Press.

La policía catalana está inspeccionando el domicilio, donde este fin de semana fueron localizados diversos perros en malas condiciones que fueron trasladados a una protectora.

Noticias relacionadas

Los padres fueron detenidos tras una requisitoria judicial del tribunal de instancia de Amposta (Tarragona), que tiene una causa abierta tras la denuncia de la desaparición de una bebé.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Colectivos convocan en Alicante una concentración en respuesta a la de Ceuta bajo el lema “paremos los pies al rascismo”
  2. La Policía de Alicante alerta de una estafa en WhatsApp que permite usar la cuenta del afectado sin expulsarlo de ella
  3. Eliminan el mural de la avenida Benito Pérez Galdós en Alicante sin el consentimiento del artista
  4. Movilización multitudinaria en Alicante a favor de Ceuta y con insultos contra Pedro Sánchez: “Queremos una respuesta a la altura”
  5. Estafan mas de 70.000 euros a una mujer en Altea tras hacerse con el control de su móvil
  6. Un hacker asegura haber tomado el control de la depuradora de San Isidro-Albatera y enciende las alarmas
  7. El incendio con explosiones de nueve coches en una campa junto al aeropuerto de Alicante-Elche alerta a los vecinos
  8. La uva embolsada del Vinalopó estabiliza los cultivos tras perder 4.000 hectáreas en cinco años

Hallan los restos óseos de una bebé dentro de una casa en Tarragona

Hallan los restos óseos de una bebé dentro de una casa en Tarragona

Así avanzan las obras del nuevo acceso al polígono Santiago Payà de Alcoy: una tercera parte ejecutada

Así avanzan las obras del nuevo acceso al polígono Santiago Payà de Alcoy: una tercera parte ejecutada

Mustang mejora su resultado gracias al tirón del mercado nacional y los menores costes financieros

Mustang mejora su resultado gracias al tirón del mercado nacional y los menores costes financieros

La vuelta al cole en Orihuela: el Ayuntamiento saca ahora seis contratos por casi 100.000 euros para reparaciones urgentes

La vuelta al cole en Orihuela: el Ayuntamiento saca ahora seis contratos por casi 100.000 euros para reparaciones urgentes

El nuevo parque de Ibi entra en servicio para mejora la operatividad y la respuesta de los bomberos

El nuevo parque de Ibi entra en servicio para mejora la operatividad y la respuesta de los bomberos

Lafuente destaca la plantilla del Eldense, que se cierra con el fichaje de Juan Larios

Lafuente destaca la plantilla del Eldense, que se cierra con el fichaje de Juan Larios

Inauguración del Parque Auxiliar de Bomberos de Ibi

El Palau Altea sale del patio de butacas: nace ESMUviment para acercar la danza a todos los públicos

El Palau Altea sale del patio de butacas: nace ESMUviment para acercar la danza a todos los públicos
Tracking Pixel Contents