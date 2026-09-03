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Más de 80 muertos, entre ellos una bebé, en un cayuco a la deriva al sur de Canarias tras 26 días en el mar

La embarcación, con 128 ocupantes iniciales, fue localizada a 120 kilómetros de Gran Canaria con 45 supervivientes y cinco cadáveres a bordo

Embarcación de Salvamento Marítimo.

Embarcación de Salvamento Marítimo. / Archivo

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EFE

Las Palmas de Gran Canaria

Más de 80 personas, entre ellas una bebé, murieron en la travesía de una barcaza precaria (cayuco) que salió hace 27 días desde Gambia hacia las islas atlánticas españolas de Canarias con 127 ocupantes.

La embarcación de inmigrantes fue auxiliada este jueves de madrugada a la deriva al sur de Canarias, cuando solo quedaban a bordo 44 supervivientes, todos hombres, así como cinco cadáveres, dos de mujeres y de un bebé, según las asistencias de emergencia en tierra.

El servicio español de Salvamento Marítimo confirmó a EFE que la barcaza fue localizada por uno de sus aviones el miércoles por la tarde a 120 kilómetros de la isla de Gran Canaria y recibió la ayuda de la guardamar Urania a medianoche.

Los equipos de rescate se vieron obligados a dejar en el cayuco los cinco cadáveres debido al mal estado del mar.

Salida el 7 de agosto desde Gambia

Las fuerzas de seguridad confirmaron a la ONG española Caminando Fronteras que el cayuco tenía unas inscripciones en el casco que coinciden con las de una embarcación que partió el 7 de agosto de Gambia con 127 personas, entre ellos cuatro mujeres y una bebé.

Esta información concuerda con el testimonio de los supervivientes, que contaron a Cruz Roja que habían salido hacia las Canarias "con más de cien personas", muchas de las cuales murieron durante la travesía.

Salvamento Marítimo tuvo que enviar un helicóptero para evacuar de emergencia a tres de los supervivientes del cayuco a varios hospitales dado su mal estado de salud.

Los demás llegaron a tierra agotados y sin apenas sostenerse en pie. Miembros del equipo humanitario que los atendió explicaron a EFE que se desplomaban sobre la mesa cuando la Policía los sentaba para anotar su nombre y procedencia.

Varios fueron también enviados a hospitales después de desembarcar, ya que presentaban cuadros de deshidratración y desorientación, así como síntomas de haber bebido agua de mar.

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Según los primeros datos, aún provisionales, los supervivientes son todos varones procedentes de Gambia y Mali.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas

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