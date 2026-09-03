Sanidad retira un conocido enjuague bucal infantil por contaminación bacteriana: estos son los cuatro lotes afectados

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha informado del cese de comercialización, retirada del mercado y recuperación de varios lotes de FluorKin infantil fresa enjuague bucal después de detectarse contaminación microbiológica por Burkholderia cepacia.

La medida afecta concretamente a los lotes 26B01, 26B04, 26B05 y 26B06. Los tres últimos corresponden a presentaciones comercializadas en packs 2x1.

Por qué se ha retirado el producto

Según explica la AEMPS, los lotes afectados presentan contaminación por la bacteria Burkholderia cepacia. Este microorganismo puede provocar infecciones y supone un riesgo especialmente para niños con problemas de salud o cuyo sistema inmunológico se encuentre debilitado.

La Agencia ha decidido por ello retirar del mercado todas las unidades correspondientes a estos lotes y detener su comercialización.

Estos son los lotes afectados

Los consumidores deben comprobar el número de lote del producto antes de utilizarlo. La alerta comprende:

26B01

26B04 , correspondiente a packs 2x1

, correspondiente a packs 2x1 26B05 , correspondiente a packs 2x1

, correspondiente a packs 2x1 26B06, correspondiente a packs 2x1

El producto afectado es FluorKin infantil fresa enjuague bucal.

Qué hacer si se tiene uno en casa

La recomendación de la AEMPS es no utilizar ninguna unidad perteneciente a los lotes señalados.

Quienes tengan uno de estos enjuagues bucales pueden devolverlo al establecimiento donde lo adquirieron o ponerse en contacto directamente con la empresa responsable de su comercialización para gestionar la devolución.

La Agencia también ha dado instrucciones a los puntos de venta para que revisen tanto los productos expuestos como los almacenados y retiren inmediatamente cualquier unidad incluida en la alerta.

Quién fabrica el enjuague bucal

FluorKin infantil fresa ha sido fabricado por Laboratorio Boniquet S.A., mientras que la empresa responsable de su comercialización es Laboratorios Kin S.A., que es la compañía que aparece identificada como responsable en el etiquetado.

La AEMPS ha comunicado la retirada a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas para facilitar su difusión y controlar que los lotes afectados sean retirados de los canales de venta.