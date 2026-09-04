Calor, calor y calor

¿Qué tal el mes de agosto? Ya. No hace falta que digáis nada. Un horror de calor. No se hablaba de otra cosa. A veces, paseando por la calle, miraba a ver si veía las estufas calentando las aceras, porque era realmente insoportable. Aguantando como hemos podido, hemos llegado a septiembre. Mes horroroso para los padres que tienen niños en edad escolar por el desembolso que tienen que hacer; para los nutricionistas, que vuelven a tener llenas las consultas de todos los que hemos cometido pecados gastronómicos… y para las peluquerías femeninas, que tienen que hacer milagros en esas melenas, antaño sedosas y brillantes. La cara de mi Virginia cuando me miró el pelo y dijo… ¿habrá que quitar ese color naranja, no? Sin hablar de la mascarilla para contrarrestar el tacto a estropajo y cortar tres dedos generosos para sanear esas puntas achicharradas.

Y volviendo a la normalidad, hace unos días, y coincidiendo con la elección de Mister Global España 2026, se celebró en el Real Casino de Alicante un desfile, «Alicante Couture», que presentaron los dos guapos «oficiales», Alberto Gascó y Ángel Cárceles, y en el que participaron Débora Velásquez (moda mujer), Orán Torres (moda de baño masculino), Amaira (pamelas y tocados) y Teresa Carreira (alta costura de sombreros y chisteras).

La sorpresa en este desfile fue la presentación de la primera colección de Bayonga, de los alicantinos Paco García Galipienso e Isa García. La historia es la siguiente: Paco es un conocidísimo diseñador de vestimenta de moros y cristianos. Isa, durante muchos años administradora de fincas y gran aficionada a la costura, estudió el grado de Diseño de Moda, se compró una máquina de acolchar como quien se compra una Nintendo para entretenerse y decidió dedicarse a su pasión. Hace dos años y medio entró a trabajar con Paco. Y desde entonces empezaron a hablar de hacer una colección de ropa de calle.

Isa García y Paco García Galipienso son los fundadores de «Bayonga». / INFORMACIÓN

La cuestión es que cuando les propusieron presentar la colección hace tan solo tres meses en «Alicante Couture», consideraron que había que liarse la manta a la cabeza y hacer realidad esas ideas que rondaban por sus cabezas. Y dicho y hecho. Sacaron a la «Coraima» que tienen dentro y pasaron noches sin dormir, fines de semana dándole al hilo y al dedal y hasta el día del desfile, que se manchó una prenda y hubo que lavarla y plancharla a pocas horas de su exhibición, no pararon de trabajar. Sudor y lágrimas que se transformaron en risas y suspiros de alivio al comprobar que su colección, de diez looks completos, le había encantado a todo el público presente.

Y no pueden ser más opuestos. Paco es el de los oropeles y el brillo. Isa, la sencillez y la austeridad. Del colorinchi al monocolor. Y es que la primera colección de «Bayonga, García y Galipienso» es diferente, original y sorprendente. Blanco total en prendas acolchadas es la primera definición de esta colección tanto masculina como femenina. Y entre el exceso de imaginación de uno, y la contención de la otra, ha surgido Bayonga. Y sí, el nombre viene porque la empresa está en el Pla de la Vallonga. Y la calle donde están se llama Granizo, quizá por eso lo del blanco inmaculado para su primera colección. Ya están preparando la segunda, que tendrá sorpresas. Hilos de oro, fluorescentes que brillan en la oscuridad, toque militar… ¡Deseando verla!

Personajes y personajillos

Se trata de un libro de sesenta y dos capítulos, con sesenta y dos perfiles diferentes que el autor nos presenta y nos invita a que conozcamos y que los cataloguemos como personajes o personajillos según nuestro punto de vista. Y hay donde elegir, porque tenemos reyes, plebeyos, artistas y profesionales. Unos más conocidos que otros. Algunos son de aquí, de la terreta, y otros pasaron por aquí, desde el Negre Loma, a la reina Doña Violante, el Caruso alicantino, el sargento Moquillo, Lorca, Cela, Dalí…

Pascual Rosser, Hermann Schwarz, Juan Lobato y Francisco Mas Magro en la presentación de «Personajes y personajillos de Alicante». / INFORMACIÓN

Pascual Rosser Limiñana se ha dedicado a los seguros, pero su vocación es la escritura. Desde hace casi una década ha publicado en prensa digital columnas de opinión. Tiene también un blog hace más de 15 años de nombre «Sosegaos», que no puede ser más adecuado en estos tiempos de crispación. Ha escrito varias novelas, como «Azul, verde, turquesa», que tiene un trasfondo marinero donde son protagonistas un abuelo y su nieto; o «Más allá del horizonte», que trata de la emigración ilegal.

Hace unos días presentó en el Colegio de Médicos de Alicante «Personajes y personajillos de Alicante», acompañado del presidente, Hermann Schwarz, y el vicepresidente de su Ateneo Cultural, Francisco Mas Magro. El libro es un compendio de anécdotas, sucesos y acontecimientos, algunos documentados y otros, parte de la memoria popular que nos acercan a figuras que forman parte de la historia de la ciudad.

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