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Denuncian ante la Fiscalía "cánticos islamófobos" en las manifestaciones de apoyo a Ceuta

La asociación Facua-Consumidores en Acción ha comprobado cómo parte de los mensajes fueron posteriormente reproducidos y amplificados a través de perfiles de distintas redes sociales

Cientos de personas durante una concentración en solidaridad con Ceuta

Cientos de personas durante una concentración en solidaridad con Ceuta / Gabriel Luengas - Europa Press

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Sevilla

La asociación Facua-Consumidores en Acción ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para que investigue las que considera "agresiones verbales de carácter racista e islamófobo" durante varias manifestaciones en apoyo a Ceuta celebradas en distintas ciudades españolas el pasado día 2.

Según ha informado este viernes la citada asociación en un comunicado, diversos medios de comunicación difundieron imágenes de estos actos en las que se observan insultos y expresiones dirigidas contra personas por razón de su religión y origen, concretamente contra la población musulmana.

La asociación ha comprobado cómo parte de estos mensajes fueron posteriormente reproducidos y amplificados a través de perfiles de distintas redes sociales.

Facua ha localizado y aportado a Fiscalía varios vídeos de las concentraciones celebradas en Barcelona, Madrid y Jaén con cánticos proferidos en las manifestaciones.

La asociación considera especialmente relevante que cánticos prácticamente idénticos fueron reproducidos en diferentes ciudades, a kilómetros de distancia y durante actos celebrados el mismo día.

Asimismo, resalta que en algunas de estas concentraciones también se pudieron ver banderas y pancartas con simbología nazi, fascista y franquista.

Facua considera que estos cánticos de carácter "racista e islamófobo" podrían ser constitutivos de delitos de odio y reclama que se investigue la posible responsabilidad de quienes los hubieran cometido, así como la de sus eventuales autores, cooperadores necesarios e inductores.

La asociación también pone el foco en la difusión de estos mensajes a través de internet y las redes sociales, y cree que los hechos presentan indicios suficientes para que la Fiscalía abra las investigaciones oportunas y determine quiénes pudieron participar en la comisión de posibles delitos.

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Por ello, pide que investigue los hechos para confirmar la existencia de posibles infracciones penales e identificar a las personas responsables.

Fuente: El Periódico

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