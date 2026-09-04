Efemérides del 4 de septiembre: de la caída del Imperio romano al nacimiento de Beyoncé

El 4 de septiembre reúne algunos acontecimientos históricos especialmente relevantes. Uno de los más conocidos ocurrió en el año 476, cuando Rómulo Augústulo fue depuesto por Odoacro, episodio que tradicionalmente se considera el final del Imperio romano de Occidente y, de forma convencional, uno de los hitos que marcan el final de la Edad Antigua.

Muchos siglos después, el 4 de septiembre de 1781, un grupo de 44 colonos fundó el asentamiento que acabaría convirtiéndose en Los Ángeles, en California. El núcleo recibió inicialmente el nombre de El Pueblo de Nuestra Señora la Reina de los Ángeles.

También un 4 de septiembre, pero de 1970, Salvador Allende ganó las elecciones presidenciales de Chile, un acontecimiento clave en la historia política del país latinoamericano.

En 1957, otro episodio marcó la historia de Estados Unidos: tropas de Arkansas bloquearon la entrada de los llamados "Little Rock Nine" a un instituto hasta entonces segregado, uno de los momentos más simbólicos de la lucha por los derechos civiles en el país.

La fecha también está vinculada a la cultura y la música. Un 4 de septiembre de 1981 nació Beyoncé, una de las artistas más influyentes de la música popular contemporánea. También nacieron ese día el compositor austríaco Anton Bruckner, en 1824, y el escritor estadounidense Richard Wright, en 1908.

Entre los fallecimientos destacados figura el del naturalista y divulgador australiano Steve Irwin, que murió el 4 de septiembre de 2006, así como el de la humorista y actriz estadounidense Joan Rivers, fallecida en 2014.