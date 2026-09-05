Un experto en boxeo analiza la lesión de Ilia Topuria: "En el primer minuto del primer asalto siente que su ojo derecho se le está cayendo"

Jero García ha querido pronunciarse sobre la derrota de Ilia Topuria y, especialmente, sobre la lesión que sufrió el luchador hispano-georgiano durante su combate. El exboxeador y entrenador compartió sus impresiones a través de un vídeo publicado en su cuenta de TikTok, en el que trató de explicar cómo pudo afectar la rotura del suelo orbital a las sensaciones del peleador durante el enfrentamiento.

García comenzó su reflexión pidiendo a sus seguidores que se pusieran en el lugar de Topuria durante los primeros compases del combate. Según explica, una lesión de este tipo puede generar una sensación especialmente complicada para un deportista: «En el primer minuto del primer asalto siente que su ojo derecho se le está cayendo». El entrenador reconoce que nunca ha sufrido personalmente una rotura del suelo orbital, aunque sí ha conocido casos entre sus propios alumnos.

Estado físico actual de Ilia Topuria tras la UFC 250 Freedom en la Casa Blanca. / Louis Grasse / Zuma Press / Euro

Precisamente esa experiencia con otros deportistas es la que le lleva a considerar que la lesión pudo tener un impacto importante en Topuria. «La han sufrido algunos alumnos míos y, de hecho, hay algún alumno mío que se ha tenido que retirar por lo mismo», explica García. Según los testimonios que ha recibido de ellos, la sensación provocada por este tipo de lesión sería muy característica: «Todos me han comentado lo mismo: sienten como si se les cayera el ojo».

A partir de ahí, García plantea su propia interpretación sobre lo que pudo ocurrir durante el combate. Aunque deja claro que no ha hablado directamente con Topuria ni con sus entrenadores, considera que la gravedad de la lesión pudo influir en la estrategia seguida durante el segundo asalto. «Creo que sale a por todas porque él ve que no va a poder continuar», señala el entrenador, que interpreta la reacción del hispano-georgiano como un intento de resolver el combate antes de que su estado físico le impidiera seguir compitiendo.

En ese contexto, García también recuerda uno de los momentos más destacados del enfrentamiento: el golpe al hígado que Topuria consiguió conectar sobre su rival. El entrenador considera que estuvo muy cerca de cambiar por completo el desenlace del combate. «Faltó esto para que su rival no se hubiera levantado de esa mano que le pegó al hígado», apunta, poniendo en valor la capacidad del luchador para generar peligro incluso en unas circunstancias especialmente complicadas.

Doctor Aldo e Ilia Topuria / 5

La derrota, además, ha generado todo tipo de comentarios y especulaciones sobre el estado en el que Topuria llegó al combate. Algunas voces han cuestionado su preparación o han relacionado su rendimiento con diferentes aspectos de su vida personal. García, sin embargo, se muestra contrario a buscar explicaciones de ese tipo. «Que la gente diga: es que no estaba preparado, es que le han afectado las cosas de su vida personal... Creo que se tuvo mala suerte», afirma.

Para el entrenador, el resultado no debería servir para poner en duda todo lo conseguido anteriormente por Topuria. La lesión y las circunstancias concretas de la pelea pueden explicar parte de lo ocurrido, aunque eso no resta mérito al vencedor. García considera importante separar ambas cuestiones y reconocer el resultado del combate sin convertir una derrota en un juicio sobre la trayectoria del luchador.

«Hay que dar la enhorabuena al campeón», señala García, en referencia al rival que consiguió imponerse a Topuria. Sus palabras reflejan así una postura de respeto hacia el resultado, pero también de comprensión hacia el luchador hispano-georgiano, que afronta ahora una etapa completamente diferente después de sufrir la primera derrota de su carrera profesional.

ilia topuria / 5

En opinión de García, lo más importante ahora no es buscar culpables ni encontrar explicaciones precipitadas, sino permitir que Topuria se recupere tanto física como mentalmente. El entrenador considera que una lesión de estas características requiere tiempo y que el luchador debe afrontar el proceso sin presionarse por regresar cuanto antes al octágono.

Noticias relacionadas

Por ello, su mensaje final es claro: «Después de su derrota, lo que tiene que hacer es descansar, recuperarse de sus heridas y volver con más fuerza». García confía así en que Topuria pueda dejar atrás este tropiezo, recuperarse completamente de sus lesiones y regresar a la competición en las mejores condiciones posibles. La derrota, desde esta perspectiva, no tiene por qué marcar un punto final, sino convertirse en un nuevo capítulo de su carrera.

Fuente: Sport