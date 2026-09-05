Ramón Vallés piloto de avión con 60 años: "Yo no acabo de entender cómo es posible que en el siglo XXI estemos así"

A lo largo de este año, los médicos españoles han salido a las calles para protestar por sus condiciones laborales y reclamar un marco profesional propio. El principal motivo de la movilización es el rechazo al nuevo Estatuto Marco del personal sanitario, que, según los facultativos, no recoge las particularidades de una profesión marcada por las largas jornadas, las guardias y un elevado nivel de responsabilidad.

Entre sus principales reivindicaciones se encuentran una jornada laboral de 35 horas, una mejora de las condiciones de las guardias y el reconocimiento de las horas extraordinarias, además de una jubilación más flexible. Lejos de parar, los médicos apuestan por volver a la huelga por el Estatuto Marco, esta vez de forma indefinida, y barajan el mes de octubre como posible fecha.

Ante esta situación, diversos expertos de diferentes ámbitos laborales han salido para dar su opinión. Uno de ellos es Ramón Vallés, de 60 años, piloto de avión y comandante de líneas aéreas con más de 40 años de experiencia, que ha querido comparar esta situación con su oficio, en una entrevista en el canal de YouTube @MetgesdeCatalunya.

Manifestaciones bien fundamentadas

Para empezar, Vallés responde a la pregunta de cómo ve estas manifestaciones que están llevando a cabo los médicos: "Te diré que las veo muy bien fundamentadas y que tienen todo su peso legal. Yo soy el primero que mañana puedo ser paciente; por tanto, quiero que se me trate con seguridad, igual que tú subes a un avión y quieres que yo te trate con seguridad".

A raíz de esta comparación entre las dos profesiones, el piloto experimentado añade: "Cuando jugamos con vidas y vemos que la normativa que regulan los médicos va en contra de la seguridad, en lo relativo a cantidad de horas de trabajo, yo no acabo de entender cómo es posible que en el siglo XXI estemos así".

Normativa de horarios firme

Al ser piloto, Ramón Vallés expone su visión de la situación a través de su profesión. Por este motivo, compara la normativa de horarios entre las profesiones: "Nosotros estamos muy regulados en cuanto a horas máximas de vuelo y en horas mínimas de descanso entre vuelo y vuelo; está todo escrito. La programación es muy respetuosa con la norma. Sin esto, todo sería un disparate, porque jugamos con la seguridad de las personas y con eso no se juega".

Según explica, aunque haya algún tipo de situación inesperada, ya sea por temas meteorológicos o por temas personales, no podría completar su siguiente vuelo, ya que excedería las horas recomendadas. "Llegaría a un punto que probablemente el último vuelo que tuviera programado, ya no lo podría hacer y obligatoriamente pararía", expone el piloto.

Claridad mental y eficiencia

Esto, trasladado al ámbito de los médicos, es muy similar, porque la eficiencia y claridad mental de una persona nunca será la misma al inicio de la jornada laboral que cuando lleva varias horas. "Cuenta que una persona, cuando lleva 20 horas trabajando, no puede dar la calidad que daba en la hora número uno. Entonces, ¿si llega un paciente a la hora 20, tiene que recibir un tratamiento peor que el de la hora uno?", finaliza Vallés.

De este modo, el comandante de líneas aéreas expone que los médicos no pueden dar las mismas garantías si hacen 16 horas de guardia que si hacen 24 horas seguidas. Probablemente, cuando llegue un paciente con una urgencia y sea atendido por un médico que lleva 24 horas atendiendo, el médico no será capaz de actuar de la mejor manera.

Fuente: El Periódico