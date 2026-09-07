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Balance de la DGT

El primer verano de las balizas V-16 se salda con tres atropellos mortales más en carretera que el año pasado

El ministro Grande-Marlaska subraya que solo en cuatro de los 26 casos se están investigando como posibles causas el haber abandonado el vehículo tras avería y defiende que el dispositivo "ayuda a salvar vidas"

El número de fallecidos en carretera ha aumentado un 4% con respecto al verano pasado

Operarios trabajan en la zona de un accidente de tráfico ocurrido en Murcia este verano.

Operarios trabajan en la zona de un accidente de tráfico ocurrido en Murcia este verano. / EUROPA PRESS

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Roberto Bécares

Madrid

"Este ha sido un mal verano. Casi cuatro personas han perdido la vida al día en nuestras carreteras". El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha mostrado particularmente crítico al presentar los datos de siniestralidad en las carreteras durante este verano, cuando se han registrado 218 siniestros mortales en los que han fallecido 240 personas, lo que supone un aumento del 4% de las víctimas mortales (diez más). El considerable aumento se ha producido en un verano que se ha alcanzado un máximo histórico de desplazamientos, un total de 102 millones, un 1,5% más que el verano pasado, espoleado en parte por la movilidad durante el pasado eclipse del 12 de agosto.

Sobre el balance del uso de la baliza V-16, obligatoria desde el 1 de enero, el ministro ha asegurado que "se está consolidando como un medio que sirve para salvar vidas", ya que en este verano se han registrado 160.000 comunicaciones a la Dirección General de Tráfico desde estos dispositivos.

El número de atropellos mortales en carretera, sin embargo, ha pasado de 23 del verano pasado a 26 de este. Catorce de los siniestros se produjeron en autopista y autovías y 12 en carreteras convencionales. Entre las víctimas mortales figura un operario de conservación de carreteras, según informa la DGT.

Grande-Marlaksa, que ha estado acompañado durante la presentación del balance provisional del verano de la subsecretaria del ministerio, Susana Crisóstomo, y del director general de Tráfico, Pere Navarro, ha querido matizar, sin embargo, que solo cuatro casos están siendo en relación a conductores que bajaron de su vehículo tras accidente.

El comportamiento de la siniestralidad "ha sido desigual", ya que si en julio fallecieron 110 personas, cinco menos que en el mismo mes del año anterior, en agosto la siniestralidad ha aumentado, registrándose 130 víctimas mortales, 15 fallecidos más que en agosto.

Marlaska lamentó que 25 personas murieron en siniestros cuando no llevaban puesto el cinturón de seguridad "que habría salvado la vida a la mitad de ellos".

Como dato positivo, el ministro ha destacado que en el caso de los motoristas, por primera vez, se ha roto la tendencia alcista y la media diaria de fallecidos en carretera se ha reducido por debajo de uno al día. Como dato negativo, señaló que 25 personas, uno de cada cinco fallecidos en carretera, murieron en siniestros cuando no llevaban puesto el cinturón de seguridad "que habría salvado la vida a la mitad de ellos".

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En su intervención, Grande Marlaska ha anunciado que "en este periodo de sesiones que ahora se inicia volveremos a impulsar la proposición de ley para rebajar a 0,2 gramos por litro en sangre la tasa de alcohol permitida al volante".

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Fuente: El Periódico

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