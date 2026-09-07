Parece el Gran Cañón, pero está cerca de Alicante: la reserva natural para recorrer en kayak y ver águilas reales

Alicante y su entorno ofrecen muchas más posibilidades para una escapada que las playas y calas que protagonizan buena parte de los planes durante el verano. Basta con alejarse unas horas de la costa para encontrarse con paisajes completamente diferentes, marcados por montañas, bosques mediterráneos, ríos y enormes paredes de piedra. Son destinos especialmente interesantes cuando empiezan a bajar las temperaturas y apetece cambiar la arena por unas zapatillas de montaña, descubrir nuevos senderos o pasar el día practicando algún deporte de aventura en plena naturaleza.

Entre esos lugares hay uno que sorprende especialmente por sus dimensiones. Un río encajonado entre enormes paredones, crestas de roca que parecen cortadas con un cuchillo y aguas verdes que atraviesan un paisaje casi deshabitado crean una estampa que, salvando las distancias, puede recordar por momentos a los grandes cañones norteamericanos. Es también uno de esos enclaves que permiten combinar varios planes en una misma escapada: caminar por la montaña, observar aves rapaces desde los miradores o ponerse un chaleco salvavidas y descubrir el paisaje desde el propio cauce del río.

Las Hoces del Cabriel

Se trata de las Hoces del Cabriel, un gran espacio natural articulado alrededor del río Cabriel, en el límite entre la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha. En la vertiente de Cuenca se encuentra la Reserva Natural de las Hoces del Cabriel, situada en los términos municipales de Minglanilla e Iniesta y extendida durante unos 12 kilómetros por la margen derecha del río al sur de la presa de Contreras. La zona valenciana, por su parte, está protegida como Parque Natural de las Hoces del Cabriel, con 31.446 hectáreas. Ambos espacios forman parte además de la Reserva de la Biosfera del Valle del Cabriel, reconocida por la UNESCO en 2019.

El río Cabriel

El gran protagonista es el paisaje que el agua ha ido excavando durante miles de años. El Cabriel atraviesa profundos cañones y escarpes que llegan a alcanzar desniveles de hasta 100 metros, entre bosque mediterráneo y vegetación de ribera. Una de sus imágenes más reconocibles son Los Cuchillos, espectaculares crestas rocosas que se elevan junto al río y que deben su peculiar aspecto a la erosión y a la disposición de las capas de roca. El Mirador de Peñas Blancas, en la parte valenciana, permite contemplar estas formaciones junto a la presa de Contreras y buena parte del valle.

Recorridos en Kayak

Pero las Hoces del Cabriel no son únicamente un lugar para mirar el paisaje desde tierra. El entorno del río se ha convertido también en uno de los principales puntos para practicar kayak, piragüismo y rafting en el interior de la Comunidad Valenciana. Venta del Moro concentra buena parte de esta oferta de turismo activo, con empresas especializadas que organizan descensos y actividades en tramos permitidos del Cabriel. El río combina zonas más tranquilas con sectores de aguas bravas, por lo que las experiencias varían dependiendo del recorrido y del nivel de los participantes.

Ver águilas reales

También merece la pena levantar la vista del agua. Las paredes, cortados y bosques que rodean el Cabriel convierten el enclave en un territorio especialmente valioso para las aves rapaces. Entre las especies que pueden observarse se encuentra el águila real, que nidifica en este territorio y utiliza el entorno de Contreras como área de dispersión de ejemplares jóvenes. También están presentes el águila perdicera, el águila calzada, el halcón peregrino y el búho real. A ellas se suman mamíferos como la cabra montés y la nutria. Esta riqueza explica que parte del territorio esté protegido como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), por lo que observar la fauna requiere hacerlo con distancia, silencio y sin abandonar los recorridos autorizados.

A pie

Quienes prefieran recorrer las Hoces a pie disponen también de distintas alternativas, aunque es importante consultar siempre el estado de los senderos antes de viajar. La Ruta del Puntal de las Palomas, por ejemplo, tiene unos siete kilómetros entre ida y vuelta y atraviesa el monte mediterráneo hasta alcanzar zonas panorámicas de la reserva. En la parte valenciana, el recorrido hacia el Mirador de Peñas Blancas permite acercarse a una de las mejores vistas de Los Cuchillos. Hay, sin embargo, una advertencia importante: el Sendero de los Cuchillos de Contreras de la Reserva Natural está actualmente cerrado al uso público, según la información oficial de Castilla-La Mancha.

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Cómo llegar

Llegar a las Hoces del Cabriel desde Alicante es posible en una escapada de un día, aunque conviene salir temprano. Desde Alicante capital hay aproximadamente 220 kilómetros hasta la zona de Minglanilla y Contreras, un trayecto que ronda las dos horas y media de coche. Una de las rutas pasa por la A-31 en dirección a Almansa, para continuar hacia el entorno de Requena y enlazar posteriormente con la A-3 hasta la zona de Contreras y Minglanilla. Para acceder al Camino de la Fonseca y a la Ruta del Puntal de las Palomas hay que dirigirse a la antigua N-III, a la altura del kilómetro 228, donde parte una pista de tierra señalizada de unos 5,5 kilómetros que conduce hasta el aparcamiento habilitado. Desde allí, el recorrido por el espacio protegido continúa a pie.