El pueblo más misterioso junto a la provincia de Alicante: excavado en la roca y con un laberinto de cuevas dentro de una montaña

Hay pueblos que sorprenden por sus castillos, otros por conservar intactas sus murallas y algunos por haberse levantado en lugares que parecen imposibles. El interior de la Comunidad Valenciana está lleno de pequeñas localidades en las que las casas se adaptan a montañas, barrancos y desniveles, creando paisajes muy diferentes a los que se encuentran a pocos kilómetros en la costa. Son destinos especialmente atractivos para una escapada de fin de semana, cuando apetece dejar atrás las playas y cambiar el Mediterráneo por calles empedradas, miradores y siglos de historia.

Muy cerca de la provincia de Alicante existe uno de esos lugares que parecen concebidos para perderse sin mirar demasiado el mapa. Casas amontonadas sobre la ladera, escaleras que desaparecen entre edificios, pasadizos estrechos y enormes paredes de piedra perforadas por pequeñas ventanas forman un paisaje con cierto aire de misterio. Bajo el suelo también aparecen antiguos espacios excavados en la roca, mientras que fuera del casco urbano una montaña agujereada conduce a un sorprendente entramado de cámaras comunicadas entre sí. Un escenario que parece más propio de una película de aventuras que de una localidad valenciana.

Bocairent

Ese pueblo es Bocairent, situado en la comarca de la Vall d'Albaida, en el extremo sur de la provincia de Valencia y muy próximo a territorio alicantino. La localidad se encuentra a los pies de la Sierra de Mariola y ha construido buena parte de su identidad alrededor de la piedra. Su pasado se remonta muchos siglos atrás y durante el periodo musulmán fue conocido como Bekirén. El relieve que rodea al pueblo, junto con los cursos de agua cercanos y la propia sierra, terminó condicionando la particular forma de crecer de la localidad.

Barrio medieval

La mejor forma de empezar a descubrirlo es entrar en su barrio medieval, declarado conjunto histórico-artístico nacional en 1975. Aquí no hay una cuadrícula ordenada de calles: el recorrido está formado por pendientes, escaleras, callejones estrechos, fuentes y viviendas apiñadas que siguen la forma de la montaña. Pasear sin rumbo es prácticamente parte de la visita. Entre las construcciones aparece la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, levantada sobre las ruinas del antiguo castillo árabe, además de pequeñas ermitas y restos que recuerdan las diferentes etapas históricas de Bocairent. Desde determinados puntos del casco antiguo también se contempla el barranco que separa el núcleo urbano de uno de sus lugares más enigmáticos.

Imagen de una de las Covetes dels Moros de Bocairent. / INFORMACIÓN

Covetes dels Moros

Son las Covetes dels Moros, probablemente el espacio que mejor explica esa imagen misteriosa de Bocairent. Desde lejos parecen simplemente decenas de agujeros abiertos en mitad de un enorme acantilado del Barranc de la Fos. Al acercarse se descubre que detrás de esas ventanas existe un complejo conjunto de cámaras artificiales excavadas por el ser humano y conectadas entre sí mediante pasos abiertos en las paredes y pequeñas chimeneas. Hay más de 50 ventanas, distribuidas aproximadamente en tres o cuatro alturas irregulares, y es posible acceder al interior para recorrer parte de este auténtico laberinto de piedra. Las investigaciones arqueológicas apuntan a que fueron utilizadas como graneros o almacenes de seguridad por comunidades campesinas durante la época andalusí, probablemente entre los siglos X y XI.

Monasterio rupestre

Y las Covetes no son el único lugar en el que Bocairent parece introducirse literalmente dentro de la montaña. Otro de sus espacios más singulares es el Monasterio Rupestre, un antiguo convento subterráneo excavado en la roca que conserva distintas estancias comunicadas y elementos esculpidos directamente sobre la piedra. También sorprende la Plaza de Toros, la más antigua de la autonomía y tallada igualmente en roca. A estos espacios se suma la Cava de Sant Blai, un antiguo depósito utilizado para almacenar nieve y aprovechar el frío natural antes de que existieran los sistemas modernos de refrigeración. El resultado es una localidad en la que buena parte de la visita transcurre entre escaleras, cavidades, túneles y construcciones que se confunden con la propia montaña.

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Cómo llegar

Llegar a Bocairent desde Alicante es sencillo y permite organizar la visita como una escapada de un día. Desde Alicante capital hay alrededor de 70 kilómetros por carretera y el trayecto se completa en aproximadamente una hora y diez minutos, dependiendo del tráfico. La ruta más habitual consiste en tomar la A-31 en dirección a Madrid hasta Villena y, desde allí, continuar por la CV-81, atravesando el interior de la provincia y pasando por localidades como Beneixama y Banyeres de Mariolaantes de alcanzar Bocairent.