La OCDE advierte de un problema mundial de comprensión lectora: “Los estudiantes tienen problemas con textos de más de 400 palabras”

La caída del rendimiento escolar a nivel internacional es algo que ya quedó claro en PISA 2022, el primer informe pospandemia. En aquella ocasión, España bajó aunque no tanto como el resto de países. Los responsables de la OCDE -institución que organiza PISA cada tres años desde 2020- explicaron que el deterioro generalizado no se podía achacar exclusivamente a los confinamientos por el covid. Había más motivos, aunque no los concretaron mucho. Publicado esta mañana en todo el mundo, PISA 2025 demuestra que, en el caso específico de España, la caída de nivel parece no tener frenos. Sus medias están por debajo de las de la OCDE y la UE. Esta vez, a la hora de encontrar explicaciones a la debacle, la OCDE lo tiene mucho más claro: el mal uso de las pantallas no ha salido gratis.

¿Qué está pasando con los estudiantes de 15 años? ¿Quién o qué tiene la culpa de su rendimiento sea cada vez peor? La OCDE asegura que los malos resultados del nuevo informe PISA (internacionales en general y españoles en concreto) se debe, en parte, al avance tecnológico y el abuso de las pantallas.

“El alumnado se ha acostumbrado a la lectura apresurada, así que los estudiantes empiezan a tener problemas con textos de más de 400 palabras”, asegura Tue Halgreen, analista sénior de la OCDE. El alumnado de 4º de la ESO -último año de la educación obligatoria en España- no tiene dificultades a la hora de leer frases sueltas, pero no sucede lo mismo cuando se enfrentan a textos complejos o tienen que comparar diferentes párrafos.

Gráfica de visualización de PISA 2025.

Lectura (Gráfico de puntos)

El secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, desvincula los resultados a la implementación de la actual ley educativa (Lomloe), que entró en vigor en 2021 para implentar definitivamente en las escuelas el aprendizaje competencial y apostar por la inclusión educativa. “Si algo hace la ley, precisamente, es insistir en la comprensión lectora”, alega el número dos del ministerio que dirige Milagros Tolón, que apuesta por seguir impulsando en las aulas la lectura pausada y comprensiva.

Cambios de hábitos

El informe internacional de PISA no afirma categóricamente que las pantallas sean la causa directa de la caída de los resultados, pero sí presenta la digitalización y el cambio en los hábitos de lectura como una de varias fuerzas que podrían estar contribuyendo al deterioro de la comprensión lectora, la llave del resto de las asignaturas.

Los chavales y las chavalas que se han examinado de las pruebas PISA, en líneas generales, mantienen menos la atención sostenida y ofrecen más respuestas precipitadas. La OCDE observa que el deterioro es especialmente acusado en tareas con textos largos y en aquellas que exigen evaluar, reflexionar, recordar e integrar información de varias fuentes. Desde la edición de 2018, PISA detecta menos gusto por leer, especialmente en papel, un hábito asociado con mejores resultados académicos que la lectura en dispositivos digitales. PISA 2025 también detecta un aumento de la proporción de alumnos que dedica más de una hora diaria a las redes sociales o a los videojuegos, algo que desplaza otras actividades, como la búsqueda de información. El informe también alerta de otro fenómeno: la pérdida de apoyo familiar. El secretario de Estado de Educación recuerda la importancia de mantener el vínculo con los hijos y de realizar actos sencillos como preguntar a los chavales qué tal les ha ido el día en el instituto o en el colegio.

Lectura breve y fragmentada

La generación evaluada en PISA 2025, nacida aproximadamente en 2009, ha crecido en un contexto de rápida expansión de los dispositivos electrónicos personales. Esto, a juicio de los responsables de la OCDE, podría haber favorecido una lectura más breve y fragmentada, con más cambios entre tareas y menos tiempo dedicado a una lectura sostenida. Las mayores dificultades aparecen, precisamente, no al leer frases sencillas sino en actividades que exigen mantener la atención durante más tiempo.

El desplome de la atención sostenida no es un fenómeno juvenil sino general. Entre los adultos, la capacidad para concentrarse ha caído un 70% en dos décadas, según la investigadora estadounidense Gloria Mark, doctora en Psicología con tres décadas de experiencia estudiando la relación entre el cerebro y la tecnología digital.

Gráfico de puntos que muestra la lectura por comunidades autónomas.

Los móviles

Casi la mitad de los alumnos de la OCDE estudia ya en centros donde el teléfono móvil está prohibido, frente al 34% en 2022. En esos centros se declara menos distracción digital: alrededor del 27% (32% en los centros sin esas restricciones). Sin embargo, el 28% de los alumnos de la OCDE afirma que sus compañeros se distraen con 'smartphones', webs o aplicaciones durante la mayoría o todas las clases. La factura está clara: una mayor distracción digital está asociada con peores resultados escolares.