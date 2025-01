¿Habría podido ser Camilo Sesto uno de los "Peaky Blinders"? La gente cree que sí y este es el motivo

¿Podría Cillian Murphy ser de Alicante? Lo cierto es que visto al lado de uno de los alicantinos más famosos la respuesta sería, sin duda, afirmativa. El galardonado actor los últimos Oscar 2024 por Oppenheimer (que también le valió el premio de Mejor Director a Christopher Nolan) tiene un parecido más que notable con un personaje imprescindible de la cultura y el arte de nuestro país.

El asombroso parecido es entre el intérprete irlandés y este famoso alicantino es tal que hasta las redes sociales se han hecho eco de la semejanza que bien podría protagonizar un capítulo de Cuarto Milenio. Si bien se desconoce si Murphy ha visitado alguna vez Alcoy, si conoce las maravillas de l´arròs al forn o si se ha camuflado entre alguna filà de los Moros y Cristianos (ya os adelantamos: 99% seguro que no), la realidad es que podría pasar por hijo o doble del eterno Camilo Sesto.

Sin lugar a dudas, por parecido y por talento actoral, Murphy debería ser el encargado de interpretar "Vivir así es morir de amor".

Ha sido el usuario @iuforn el encargado de lanzar el órdago replicado mediante cientos de "repost" (antiguos "retuits") y que lleva ya mil "Me gustas" (esto sí que no ha cambiado el nombre, aunque la cifra del post en cuestión sigue multiplicando likes).

"Sóc l´únic que veu que Cillian Murphy és la reencarnació de Camilo Sesto" (¿Soy el único que ve que Cillian Murphy es la reencarnación de Camilo Sesto?). Pues, por el nivel de réplica positiva y la respuesta en masa de la publicación, parece ser que no. Y no, no ha sido este usuario el único en hacer pública esta observación, muchos otros ya se habían sumado antes y han seguido después subrayando las asombrosas semejanzas entre el recordado alcoyano y el protagonista de la serie "Peaky Blinders".

Camilo Superstar

Alejandro Jato fue el encargado de protagonizar "Camilo Superstar", un biopic sobre el alcoyano (de nombre real Camilo Blanes Cortés) y de su trayectoria artística, impulsada por su actuación en Jesucristo Superstar, en el año 1975.