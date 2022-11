Algunos lo tienen claro desde hace tiempo y otros se devanan los sesos buscando un nombre para su hijo. Y es que elegir un nombre para nuestro vástago es una de las tareas más importantes que tenemos como padres y madres antes del nacimiento del bebé y se trata de una decisión que puede acabar en discusión.

Y aunque hay nombres para todos los gustos, recordemos la moda de las Arya y las Daenerys -eso sí, muchos se arrepintieron tras el final de Juego de Tronos-, lo cierto es que la ley establece ciertos límites a la hora de elegir un nombre para nuestro hijo. El Registro Civil rechaza nombres que puedan tener connotaciones negativas o puedan atentar contra la dignidad de los menores. Es decir, existen nombres prohibidos. Pero, tranquilo, seguirás pudiendo ponerle a tu chaval Légolas Sánchez.

¿Quieres saber cuáles son los nombres prohibidos en España? Te lo contamos.

¿Quién decide cuáles son los nombres prohibidos en España?

Los nombres de los bebés se regulan en España con base a la ley del 8 de junio de 1957 sobre el Registro Civil. Para adaptarse a los nuevos tiempos, esta normativa se ha ido actualizando en varias ocasiones. Solo hay que recordar que hasta hace relativamente poco en el registro solo se aceptaban nombres cristianos. Pero en la actualidad, en cuestión de nombres de bebés, la originalidad suele romper con las tradiciones.

Y es que, aunque ahora la ley es más permisiva, las normas del Registro Civil a la hora de poner nombre a nuestros hijos están muy claras. De hecho, si el nombre solicitado por los padres es rechazado y no existe una nueva propuesta en tres días, el Ministerio de Justicia puede intervenir y decidir un nombre para el menor.

¿Cuáles son los nombres que no le puedes poner a tu hija o hijo?

Pero volvamos a las restricciones en cuanto a los nombres o nombres prohibidos. La ley establece las siguientes normas en la elección del nombre del bebé:

No se le puede poner el mismo nombre que a un hermano

Según la ley del 8 de junio de 1957 sobre el Registro Civil, "no puede imponerse al nacido nombre que ostente uno de sus hermanos, a no ser que hubiera fallecido, así como tampoco su traducción usual a otra lengua". Es decir, no le puedes poner a tu hijo Charles si su hermano se llama Carlos. Esto es, obviamente, para evitar confusiones y, seamos realistas, por sentido común.

Prohibidos los nombres que perjudiquen al bebé

Sí, Hitler u Osama Bin Laden pertenecen a esa lista de nombres prohibidos. En el Registro Civil rechazarán cualquier nombre que atente contra la dignidad del menor, tenga connotaciones negativas, o pueda provocar perjuicio al bebé o ser objeto de burlas o mofas. El de "Dolores Fuertes de Barriga" se les debió de pasar. Algunos nombres de niños que pertenecen a este listado de nombres prohibidos son: Caín, Judas, Stalin, Loco o Caca.

Por cierto, tampoco puedes ponerle a tu hijo el nombre de una fruta.

No, los apellidos y las marcas no se consideran nombres

Es decir, aunque quieras, e incluso te mueras de ganas, de ponerle a tu chaval Indiana Jones; no puedes. Aunque sí podrías ponerle Indiana. Y esto se debe a que la ley explica que "no se pueden imponer nombres que hagan confusa la identificación". Por lo que Anna Frank, Rafa Nadal o Luke Skywalker están descartados. Tampoco podrás ponerle García o Sánchez como nombre a tu hijo.

Además, lo más probable es que tengas problemas al tratar de registrar a tu hijo en España con nombres de marcas comerciales como Nocilla, Colgate o Zara. Aunque, fuera de nuestras fronteras, en lugares como Latinoamérica, esto suele ser bastante frecuente.

Prohibido ponerle más de dos nombres

Según la ley del Registro Civil, "no podrá consignarse más de un nombre compuesto, ni más de dos simples". Parecer razonable. Aunque debes saber, como curiosidad, que esto es relativamente reciente, ya que hace algunos años sí podías ponerle a tu hija o hijo un nombre digno de una telenovela como: Carlos Alberto Juan de Todos los Santos o Julia Ana Francisca de la Caridad.

Tampoco están permitidos los diminutivos o los acrónimos

Está bien llamar a tu hijo Juanito o a tu hija Pepita, pero en casa. En el Registro Civil no admitirán nombres que se consideren diminutivos. Y tampoco aceptarán como válido un nombre compuesto de siglas o abreviaturas. ¿Te imaginas llamar a tu hijo PP o PSOE? Eso sí que no tiene nombre.