La subdelegada del Gobierno, Araceli Poblador, se ha reunido esta mañana con el delegado de la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) en Alicante, Alonso Carrasco, para abordar la situación de la Guardia Civil en la provincia. En el encuentro, el delegado de la AEGC ha expuesto a la subdelegada "los problemas estructurales de muchos de los cuarteles, algunos sin elementos tan básicos como un sistema de calefacción, problemas de accesibilidad para personas con movilidad reducida o los problemas de seguridad de otros que carecen de cámaras de vigilancia", según explica la asociación en un comunicado.

Carrasco también ha recordado a la subdelegada que aún están pendientes de construcción otros cuarteles como el de Muro de Alcoy que recientemente hemos denunciado en los medios de comunicación porque los agentes tienen la casa del médico como su centro operativo".

El delegado de AEGC también ha denunciado a la subdelegada el "estado penoso de muchos de los vehículos con los que salen a patrullar y la falta de algo tan esencial como linternas". Además, Alonso Carrasco ha indicado a Araceli Poblador que la AEGC ha comunicado todas estas carencias tanto al coronel jefe de la Comandancia de Alicante como al general de la Zona.

La AEGC ha aprovechado la reunión con la subdelegada del Gobierno para hacerle tres reclamaciones que esta asociación ha pedido de manera reiterada a nivel nacional porque afecta a todos los guardias civiles: la consideración de autoridad a los guardias civiles por el incremento de las agresiones a los agentes; que solo se aplique a los guardias el Código Penal Militar cuando se encuentren en misiones militares y no cuando ejercen sus funciones policiales; y que para acceder a la Benemérita sea necesario el Bachiller, "como se exige al Cuerpo Nacional de Policía, y terminar así con otra discriminación que arrastran los guardias civiles que no pueden entrar en el grupo B de la Administración, como los policías, por no exigirles la misma preparación".

Según la AEGC, la subdelegada del Gobierno se ha comprometido a trasladar los problemas de la Guardia Civil en la provincia al coronel de la Comandancia y transmitir a la directora general las otras peticiones que se le han presentado. Por parte de AEGC, Alonso Carrasco se ha comprometido en hacer llegar un informe detallado de cada cuartel de la provincia con sus problemas y de las necesidades de los guardias de prisiones y los equipos ROCA, entre otras unidades.