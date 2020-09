El vídeo del diputado y secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, disparando un fusil en una base militar provocó el cese de un coronel y la modificación del reglamento del curso del Ministerio de Defensa en el que participaba para prohibir el uso de armas militares por parte de los alumnos.

Las imágenes salieron a la luz el pasado mes de enero y en ellas aparecía el dirigente de Vox disparando a una diana con un fusil propiedad de las Fuerzas Armadas. Lo hizo en la base de la Brigada Paracaidista en Murcia durante su participación en un curso de Defensa Nacional impartido por el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN). "Este es un hijo de puta del Daesh que había que cargárselo", se oye decir a Ortega Smith al comprobar su puntería.

Ese vídeo provocó polémica política y Defensa anunció la apertura de una investigación que se saldó con el relevo del coronel director del curso y la modificación de la normativa del CESEDEN para impedir "expresamente y de forma genérica" la participación de los alumnos en ejercicios militares como las prácticas de tiro.

Así lo ha revelado este martes en el Congreso la diputada del PSOE Begoña Nasarre durante el debate de una iniciativa presentada por ERC para reprobar la actitud de Ortega Smith. "La toma de decisiones y responsabilidades ya está efectuada", ha explicado la parlamentaria socialista, que ha censurado la "exhibición" del dirigente de Vox en redes sociales pero también ha reprochando a los independentistas que aprovechen el vídeo para intentar desacreditar a las Fuerzas Armadas.

La propia Nasarre ha reconocido que ella participó en una edición anterior del mismo curso que cursaba Ortega Smith y pudo profundizar en él en "la profesionalidad" de los militares y su difusión de la cultura de defensa.

Quien sí estaba junto al dirigente de Vox cuando realizó los disparos, también como alumno del curso, fue el diputado de Unidas Podemos Roberto Uriarte. "A mi me tocó estar presente en esos hechos y por respeto institucional no me corresponde ser juez y parte", ha asumido, apoyando sin embargo una investigación de los hechos y depuración de responsabilidades por la "alarma social" que provocaron.

"El salvaje oeste"

El diputado de ERC Joan Josep Nuet ha comparado las imágenes de Ortega Smith disparando con las del "salvaje oeste" y ha avisado de que "en un país democrático las cosas no pueden funcionar así" y un civil no debería "pavonearse" en las redes sociales de dominar el uso de un fusil. "Eso expresa y resume una mentalidad y forma de entender la política y la vida", ha lamentado.

"Intentan desacreditar a Ortega Smith porque llevó a sus correlegionarios golpistas ante la justicia", ha respondido a ERC el diputado de Vox Agustín Rosety, general de Infantería de Marina retirado. Rosety ha defendido que la práctica de tiro cumplió con la normativa que rige los acuartelamientos militares y ha lamentado que solo sea noticia porque el protagonista fuera Ortega Smith, ya que esos cursos del CESEDEN han celebrado ya más de cuarenta ediciones con participación de políticos, diplomáticos, periodistas y muchas otras personas.

De hecho, el diputado del PP Juan Antonio Callejas ha reconocido que diputados y senadores "se pelean" anualmente por participar en ellos y él mismo tuvo oportunidad de asistir a una de sus ediciones. A su juicio, ERC solo busca "el enfrentamiento y el choque" en vez de apreciar la labor de las Fuerzas Armadas.

También el diputado de Ciudadanos Miguel Gutiérrez ha reprochado a los independentistas su actitud, pese a que ha reconocido que las imágenes de Ortega Smith disparando son "poco edificantes". A su juicio, corresponde a la cadena de mando clarificar si hubo alguna irregularidad.