Agentes de la Policía Nacional han detenido en Alicante a dos personas que se dedicaban a la sustracción de teléfonos móviles en el centro de la capital utilizando métodos muy distintos el uno del otro. Uno lo hacía mediante hurtos utilizando el método de la "Muleta" y el otro realizaba robos con violencia.

De los hechos tuvieron conocimiento los agentes pertenecientes al Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Distrito Centro de Alicante cuando recibieron varias denuncias interpuestas por las víctimas.

Al analizarlas, los policías investigadores pudieron discernir que había dos personas distintas que se estaban dedicando a la sustracción de teléfonos móviles en la zona centro de Alicante, no solo por la descripción física de ambos que no coincidía si no por el modus operandi que utilizaban.

Uno utilizaba el método de la "Muleta" como se conoce en el argot criminal, el cual consiste en utilizar un objeto ya sea un periódico, propaganda o una carpeta, para ocultar a la vista del propietario el objeto que quieren sustraer, mientras generan una distracción preguntando algo o haciendo como que se tropiezan, huyendo rápidamente del lugar poniendo alguna excusa.

El otro utilizaba la violencia para poder conseguir su objetivo, tanto física como verbal, amenazando a sus víctimas para intimidarlas para que le dieran su teléfono móvil pero si esto no le surtía efecto agredía a sus víctimas para arrebatarles sus teléfonos.

Las investigaciones tomaron dos vertientes muy diferenciadas para poder seguir el rastro de ambos criminales, recabando multitud de pruebas en las inmediaciones de los lugares donde se habían cometido los delitos y con declaraciones que fueron recopilando para así poder localizar a los presuntos autores.

Las pesquisas recabadas por los policías investigadores dieron sus frutos y debido a que actuaban en localizaciones y horarios similares el cerco se empezó acerrar rápidamente sobre ellos.

Los agentes consiguieron identificar plenamente a los presuntos autores de los hechos, por lo que se elaboraron dos dispositivos junto al G.O.R. (Grupo Operativo de Respuesta) de la misma comisaría para la detención en primer lugar del presunto "hurtero" y posteriormente al otro presunto delincuente.

Ambos detenidos, de 32 y 35 años, fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en Funciones de Guardia de Alicante.