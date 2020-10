Un helicóptero del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante ha rescatado este martes a un hombre de 49 años y origen francés que se encontraba en un risco de difícil acceso, en la zona del pantano de Amadorio, perteneciente a la zona de La Vila Joiosa.

La intervención del Consorcio se ha iniciado poco después de las 15.00 horas, cuando ha salido el parque de bomberos de Benidorm, pero no ha podido localizarlo. El senderista no disponía de datos en su teléfono móvil, por lo que no ha podido enviar a los bomberos su posicionamiento exacto y estos han tenido que movilizar el helicóptero con tal de avistarlo desde el aire. Según han indicado fuentes del Consorcio, el senderista no ha resultado herido.