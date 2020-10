El juicio del año en la Comunitat Valenciana, o al menos así lo parece por la gran expectación que ha generado la causa contra María Jesús M. C., más conocida como Maje, y Salva R. L., su amante y presunto autor material del crimen de su marido, ha comenzado esta mañana con la selección de los nueve miembros del jurado popular que deberán dirimir si la presunta viuda negra de Patraix planeó y facilitó la comisión del asesinato de Antonio Navarro, con el que apenas llevaba un año casada, y el coacusado asestó seis cuchilladas en el corazón de su víctima, a traición en un garaje de la calle Calamocha de València, tras ser inducido por ella.

Las defensas y las acusaciones han comenzado a jugar sus cartas con la selección de los miembros del jurado entre las 30 personas que fueron preseleccionadas. Tras un nuevo sorteo para ir determinando el orden de entrada en la Sala Tirant lo Blanch, reservada para los macrojuicios, las partes tienen la posibilidad de rechazar hasta cuatro candidatos -cuatro las defensas en conjunto y cuatro las acusaciones-.

Un total de 110 periodistas, entre redactores (34), técnicos y operadores de cámara (68) y ocho fotógrafos, de treinta medios distintos están acreditados para cubrir el juicio por el asesinato de Antonio Navarro, asaltado en la mañana del 16 de agosto de 2017 cuando se disponía coger su vehículo, estacionado en la plaza del garaje donde habitualmente solía aparcar su mujer y presunta autora intelectual del crimen de Patraix.

En directo hace 2 min 14:49 La defensa de Maje muestra su disconformidad acerca del relato de los hechos de la Fiscalía y la acusación particular. Alegan que los hechos no se ajustan a la realidad. Añade que fue Salva quien le propuso a Maje matar a Antonio como solución a los problemas que presentaba el matrimonio. En este mismo sentido asegura que tras matar a la víctima, Salva le confesó a Maje que había matado a Antonio en casa de la hermana de esta, en la avenida Blasco Ibáñez de València, la acusada se puso a gritar y llorar, pero que el amor que le profesaba a Salva le impulsó a guardar silencio. hace 5 min 14:46 En estos momentos se procede a la lectura de las peticiones de la acusación particular. Mientras la fiscalía pide 18 años de cárcel para Salva, la acusación pide 20. En el caso de Maje, Fiscalía pide 22 años de cárcel por el agravante de parentesco, la acusación solicita 25 años. hace 5 min 14:46 Maje y Salva mientras asisten a la lectura de la calificación fiscal. hace 16 min 14:35 Entre los asistentes al juicio se encuentran familiares de Salva, una de ellas es la madre. Asisten a la lectura de las cuestiones previas. Se procede a la lectura de la calificación fiscal, en el que se relatan los hechos desde la muerte de Antonio Navarro. hace 20 min 14:31 Un minuto después entra Salva, con el mismo protocolo. Ambos están sentados en la misma mesa pero cada uno en un extremo. hace 30 min 14:21 Son las 14.18 horas y entran los acusados en la sala, primero lo hace Maje escoltada por dos agentes de la Policía Nacional y esposada. Una vez en su sitio, le quitan las esposas y se sienta junto a sus letrados. hace 30 min 14:20 Han tardado cuatro horas en seleccionar a 5 mujeres y 4 hombres, más dos suplentes; un hombre y una mujer. 13:39 En breve INFORMACIÓN les ofrecerá la señal en directo de las cuestiones previas. La selección del jurado es a puerta cerrada pero el resto de la sesión podrán seguirla en directo la jornada de hoy. 13:00 La fascinación generada por el Crimen de Patraix se puede deber a varios factores, uno de ellos es la imagen que el colectivo social tiene de Maje, presunta coautora (hasta que lo dictamine un jurado popular en este caso) de la muerte de su marido, Antonio Navarro, a manos de su amante Salvador. El estereotipo de femme fatale ha cautivado a unos y otros y el seguimiento de cada uno de los avances de este proceso ha sido multitudinario. Este es un análisis de por qué este caso, no es un caso más. 12:54 La jefa de Sucesos de Levante-EMV, Teresa Domínguez,hace un videoanálisis sobre el caso del Crimen de Patraix. Domínguez ha publicado exclusivas y ha hecho un seguimiento pormenorizado de todo lo acontecido en este suceso.



12:52 Están previstas 13 sesiones en el juicio. En la jornada de hoy, miércoles 14 de octubre, se llevará acabo la selección de los nueve miembros del jurado así como se presentarán las cuestiones previas. Mañana, 15 de octubre, prestarán declaración los dos acusados. Salva, será interrogado en primer lugar. Después declarará Maje. A partir de este viernes arrancará la fase testifical. Agentes de Policía Nacional, Guardia Civil, testigos, médicos forenses y varios peritos se presentarán en varias jornadas ante el jurado para dar su versión de los hechos y presentar pruebas. Según el calendario judicial, está previsto que el 30 de octubre se de el veredicto, pero no es una fecha cerrada. Puede prolongarse en el tiempo. 12:10 Continúa la selección del jurado popular por parte de la Fiscalía y la defensa. Cada parte tiene derecho al veto de cuatro de los candidatos. Maje ha recurrido para su defensa a uno de los mejores penalistas, Javier Boix, y a la letrada Alicia Andújar. Por su parte, Salva estará representado por la abogada Julita Martínez. El Ministerio Fiscal está representado por Vicente Devesa y por parte de la acusación particular los letrados Migue Ferrer y Patricia Cogollos. 11:34 La historia del caso que puso al valenciano barrio de Patraix en el punto de mira de la sociedad española y que ha creado un capítulo aparte en la historia de la crónica negra española, tiene su punto de partida el 16 de agosto de 2017. Esa mañana estival, el joven ingeniero Antonio Navarro es asesinado cuando iba a subirse a su coche para, como cada mañana, ir al trabajo. A partir de ahí, una enrevesada amalgama de infidelidades, mentiras y dinero dio paso a una historia propia de un crimen de novela (y quién sabe si de cine). 11:24 A las 9.30 horas de esta mañana un furgón proveniente de la prisión de Picassent, donde Salva y Maje se encuentran encarcelados, ha llegado hasta la Ciudad de la Justicia. Ya con sus abogados presentes, ha comenzado a las 10.00 la selección del jurado: de 30 candidatos a formar parte del jurado popular, se seleccionarán nueve personas. Ellos serán quienes tras conocer todas las pruebas, testimonios y documentación que se presente en sala, decidirán si Salva y Maje son culpables o inocentes de la muerte de Antonio Navarro, el marido de la acusada muerto a cuchilladas en el garaje de su casa, en la calle Calamocha de València. 11:23 La expectación por el inicio del juicio del año ha atraído hasta la Ciudad de la Justicia de València a numerosos medios de comunicación. 11:22 En la jornada de hoy se elegirán los nueve integrantes que formarán el jurado popular encargado de dirimir la inocencia o culpabilidad de la pareja. Hacemos un repaso de cómo se hará esta selección 11:21 Esta misma mañana comienza uno de los juicios más mediáticos de los últimos años: el conocido como Caso Maje o el Caso de la Viuda Negra. Una treintena de medios de comunicación acreditados, cerca de 50 testigos y más de una docena de peritos declararán en las vistas que determinarán si María Jesús M.C. y Salvador R.L. son culpables o inocentes de la muerte del marido de ella.

Los acusados, dos enfermeros de buena familia que mantenían una relación amorosa extramatrimonial a espaldas de sus respectivas parejas, han llegado a los juzgados de la Ciudad de la Justicia de València a las 9.30 horas en un furgón de la Guardia Civil en las conducciones ordinarias desde el centro penitenciario de Picassent en el que ambos se encuentran presos desde que el grupo de Homicidios de la Policía Nacional los arrestó tras meses de seguimientos y escuchas telefónicas en las que los investigadores pudieron acreditar cómo los dos llevaron a cabo el macabro plan para acabar con la vida del marido de ella.

El más madrugador en llegar a los juzgados, a las 8.30 horas, ha sido el letrado encargado de la defensa de María Jesús M. C., Javier Boix, quien junto a la letrada Alicia Andujar tratará de demostrar que su representada no participó ni indujo en modo alguno a su amante para llevar a cabo el crimen. Apenas unos minutos después entraban por la puerta principal de la Ciudad de la Justicia, bajo la atenta captación de una decena de cámaras de televisión, los letrados de la acusación particular, ejercida por los abogados Miguel Ferrer y Patricia Cogollos.

El Ministerio Fiscal, en este caso el fiscal Vicente Devesa, solicita para la esposa del fallecido una pena de 22 años de cárcel por un delito de asesinato con la circunstancia agravante de parentesco y 18 años de cárcel para su amante, compañero de trabajo en el hospital, y a quien supuestamente convenció para acabar con la vida de su marido por los supuestos problemas que tenía con éste. No fue el único al que presuntamente trató de inducir al crimen haciéndoles creer que su marido la maltrataba, otros amantes de la acusada tendrán que declarar también en próximas sesiones de la vista oral respecto a esta circunstancia.