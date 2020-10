La Policía Nacional ha detenido en Torrevieja a un estafador reincidente que usaba internet y las redes sociales para consumar los fraudes y que hace unos meses huyó de un control policial en Alicante en el que los agentes se tuvieron que apartar para no ser arrollados. El estafador, con 40 detenciones anteriores por delitos similares, estaba reclamado por seis juzgados de diferentes provincias, entre ellos uno que tenía ordenada su detención e ingreso en prisión.

Según informó ayer la Comisaría Provincial, el arrestado, de 31 años, cometía todo tipo de estafas a través de redes sociales y webs de compraventa de objetos de segunda mano. Entre los fraudes presuntamente cometidos por el apresado se encuentran desde alquileres de pisos ficticios hasta venta de productos que nunca llegaban a sus compradores.

Asimismo, no sólo engañaba a los compradores, sino que luego usaba sus identidades para crear cuentas bancarias online con el fin de pedir préstamos, recibir el dinero de otras víctimas o para dar de alta líneas telefónicas.

En otra ocasión, según la Policía, llegó a alquilar una vivienda en Alicante que previamente había okupado. Cobró la fianza y dos meses de alquiler por adelantado y cuando los inquilinos entraron descubrieron el engaño y comprobaron que no tenía dada de alta ni la luz ni el agua. No pudieron reclamar nada porque el estafador ya no dio más señales de vida.

La Policía también detectó que se había especializado en ofertar productos informáticos de alta gama de segunda mano en aplicaciones de compraventa. Las víctimas enviaban el dinero pero no recibían luego los ordenadores.

Después de darse a la fuga en Alicante, la pareja sentimental, de 22 años, continuó con las estafas y fue detenida y puesta en libertad tras declarar.

La conexión con la joven fue la que condujo a los agentes de la Comisaría de Distrito Norte de Alicante a localizar al estafador en Torrevieja, donde los agentes hallaron tarjetas de telefonía móvil a nombre de varias víctimas y varios ordenadores portátiles.