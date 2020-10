No hay mayor dolor para unos padres que la muerte de un hijo. Si además esta se produce de la brutal forma en la que fue asesinado Antonio Navarro, de ocho cuchilladas a traición cuando se disponía a coger el coche, en la última planta de un garaje de la calle Calamocha de València, y tras descubrir que detrás del crimen está la que era tu nuera, al duelo se suman angustia, desconsuelo y mucha rabia. Todos estos sentimientos fueron los que los miembros del jurado pudieron apreciar ayer en el duro testimonio Mercedes, madre de la víctima. «Cuando llegué y pregunté por Antonio, nadie me decía nada. La mujer de mi hijo ni me miraba, con la cabeza agachada, recta. Y entonces pregunté en qué hospital estaba mi hijo — le habían dicho que había tenido un accidente —mi marido me dijo: ‘Nena no preguntes, a Antonio lo han matado’». El «¡cómo!» que dijo aquel día al enterarse de la muerte de su hijo retumbó ayer en la sala de vistas.

«Tiré el bolso y me rebelé contra eso porque no me lo podía creer», explicó Mercedes sobre su reacción, más aún al saber que había sido en el garaje, donde habitualmente aparcaba Maje y no él. «¿Cómo van a entrar a robar, y en la última planta?», la madre de Antonio dudó desde el primer momento de dicha posibilidad.

Tanto ella como su marido, quien también declaró ayer como testigo, explicaron que les llamó la atención la actitud de su nuera ese día. «La mujer de mi hijo ni me miraba. Era una cosa fría, como una película de miedo», confiesa Mercedes, quien recordaba la poca iluminación, «estaban las persianas bajadas, al llegar al piso donde estaba Maje y otras personas a las que no había visto en su vida. Entre ellas estaba ‘Manu’, uno de los amantes de la acusada, conductor de ambulancia que guió a los padres de Antonio hasta el lugar en su moto.

La actitud distante de Maje con sus suegros el día del crimen es un indicio más de que tenía demasiado que ocultar, ya que hasta esa fecha la relación con ellos era buena, según reconocieron los padres de Antonio. De hecho, «dos días antes de matarlo estaban los dos besándose en el sofá de mi casa», recordó Mercedes con dolor en sus palabras, al desconocer por completo los problemas que tenía su hijo en su matrimonio. «Se marcharon antes a València el domingo porque ella le dijo que tenía guardia esa noche», recordó la madre de Antonio, quien también mostró su extrañeza por la reiteración de guardias nocturnas de su nuera después de haber estado trabajando también durante el día en la residencia de las monjas.

Al ser preguntada por la abogada de la acusación Patricia Cogollos sobre el contacto que tuvo con Maje el día de la muerte de su hijo, o si se acercó a abrazarla en algún momento, la madre de Antonio reconoció que su nuera no se dirigió a ella ni física ni verbalmente. «No me dijo nada, ni me miró, ni me tocó», apenas un frío «buenos días».

Al día siguiente volvieron a coincidir en dependencias policiales, donde la familia de Maje ya estaba hablando de cuestiones económicas. Tras ser preguntada por la compra de la vivienda, Mercedes aclaró que «el piso lo pagó mi hijo con su dinero, y ella aportó 15.000 euros porque quería tener participación en el piso».

Un simple mensaje de Whatsapp es el único contacto que ha tenido desde ese día con su nuera. «Ella nunca jamás me llamó después de la muerte de Antonio, lo que sabía de ella era por lo que iban diciendo en el pueblo, si salía de fiesta, ...».

«Pero papá, yo la quiero»

Respecto a las infidelidades de Maje, la madre de la víctima explicó que su hijo tenia confianza en ella pero que era reservado y no sabía que en esos momentos tuvieran problemas. Sí que recordó que dos meses antes de casarse había habido una infidelidad. «Se lió con un celador de un geriátrico de Petrer». La mujer añadió que Maje estuvo cinco meses llamando a su hijo insistentemente hasta que volvieron a estar juntos.

«La perdonó las dos veces porque estaba muy enamorado», reconoció Mercedes, que al igual que todos los testigos que han ido declarando a lo largo de estos días han desmontado por completo la versión de la acusada sobre el supuesto mal trato que tenía Antonio hacia ella. «La primera vez su padre le dijo que no le gustaba ella, pero le contestó: ‘Pero papá, yo la quiero». Y nunca más le volvieron a decir nada, se lamentó.

«Se desvivía por ella, siempre haciéndole gracias y regalos. Cada cosa que ella pedía por su boca, Antonio se la compraba». Incluso adoptó su trabajo a ella y pidió su traslado de Zaragoza a Requena por ella. Pero ella prefería una gran ciudad como València porque allí se conoce todo el mundo, argumentó Mercedes.

Ante la pregunta de la defensa de Maje, cuestionando que ella también podía haberse acercado a abrazar a su nuera, la madre de Antonio fue clara: «Acaban de decirme que acababan de matar a mi hijo. ¿Cómo iba a abrazar a nadie? Ni a ella ni a nadie. Yo quería abrazar a mi hijo, pero ya no estaba».